Új baloldali erő szerveződik? + videó

Tóth Bálint László, kutató, MCC: "Arra kell most a választ keresni, hogy mi is a párt szavazóbázisának és identitásának az igazi kovásza, az Orbán Viktor miniszterelnökkel érzett ellenszenvük vagy pedig a Gyurcsány Ferenc és neje Dobrev Klára iránti szimpátia. Mert ha az előbbi, akkor a szavazóik jelentős része fog 2026-ig az országgyűlési választásokig átpártolni a jelenlegi kormánypártok leváltására esélyesebbnek tűnő Tisza Párthoz, ha pedig az utóbbi áll fenn, akkor pedig a Gyurcsány házaspárral az élen csekély eséllyel tud majd a DK maga mellé szövetségeseket, választási koalíciós partnereket találni.”

