„Új Bajnaiban, új Medgyessyben” is gondolkodik a baloldal

Párton kívüli miniszterelnök-jelöltben, egyfajta „új Bajnai Gordonban, új Medgyessy Péterben” is gondolkodik a baloldal – értesült a Magyar Nemzet ellenzéki forrásokból. Állításuk szerint ugyanakkor egy ilyen jelölt felépítéséhez már nincs elég idő, jelen állás szerint így továbbra is Dobrev Klára és Karácsony Gergely a legesélyesebb a jelöltségre. A lap forrásai szerint a Pálinkás József-féle Új Világ Néppárt kevés eséllyel csatlakozhat az összefogáshoz, amelynek így viszont a Fidesz mellett további három párttal is meg kell mérkőznie 2022-ben.

Várható volt, de idő előtti – így jellemezték a Gyurcsány Ferenc vezette baloldalon, hogy Jakab Péter, a Jobbik elnöke a napokban váratlanul elsőként jelentkezett be a baloldal közös miniszterelnök-jelöltjének. A Magyar Nemzet ellenzéki mozgásokra rálátó forrásai szerint Jakab bejelentése azért volt korai, mert a miniszterelnök-jelölti – és egyáltalán az egész – előválasztás részletei továbbra is tisztázatlanok. Így jelenleg nem tudható, hogy kik, milyen támogatottság alapján, meddig jelentkezhetnek be arra, de az sem, hogy csak pártok lehetnek-e majd jelölőszervezetek. Forrásaik elismerték, hogy az imázsépítés szempontjából hasznos volt a Jobbik elnökének lépése, egyértelművé tették viszont, hogy az csak akkor válhat hivatalossá, ha az előválasztást meghirdetik. Szerintük egyébként Jakab után várhatóan Fekete-Győr András és Márki-Zay Péter jelentkezik majd be a megméretésre, és bár hivatalosan egyelőre nem jelezték, utánuk következhet Dobrev Klára, illetve Karácsony Gergely. Érdekes fejlemény – és az egységesnek mutatkozó baloldalon belüli rivalizálásra utalhat –, hogy bár a kutatások szerint egyértelműen Gyurcsány Ferenc felesége a legesélyesebb a közös miniszterelnök-jelöltségre, főként az MSZP és a Momentum részéről inkább Karácsonyt látnák szívesebben Orbán Viktor kihívójaként.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Dobrev Klára is jó jelölt lenne, de az ellenzéki térfélen inkább Karácsony nevezhető a közös pontnak

– fogalmaztak a lap informátorai, akik elismerték, hogy tavaly nyáron-ősszel még kifejezetten egy pártoktól független, külsős miniszerelnök-jelöltben gondolkodott a baloldal.

A Magyar Nemzet Felvetésére, hogy erről letettek-e már, források úgy fogalmaztak: mivel ez lenne a „helyes” megoldás, még ma is beszélnek és gondolkodnak egy „új Bajnai Gordon”, egy „új Medgyessy Péter” indításáról.

Állították ugyanakkor, hogy bár egy Bajnai-jellegű személyre mindig lenne igény, egy ilyen jelölt felépítéséhez már késő van, és ahogy múlik az idő, ennek egyre kevesebb az esélye, hiszen az illetőnek legalább egyfajta megmondóemberként jelen kellene lennie a politikában.

Egyik források ugyanakkor nem tartotta kizártnak, hogy ha Karácsony Gergely mégsem indul az előválasztáson, úgy visszatérnek ehhez a forgatókönyvhöz.

Noha a Momentum és a Párbeszéd nyitottnak mutatkozott, a lap forrásai érezhető távolságtartással fogalmaztak arról, hogy a Pálinkás József-féle Új Világ Néppárt is csatlakozzon a baloldali összefogáshoz és részt vegyen az előválasztáson. Szavaik alapján egyelőre egyfajta várakozó álláspontot képviselnek az új formációval kapcsolatban, mert még nem tudni, hogy Pálinkásék pártja mennyire valós, milyen politikai tényezőként lehet vele számolni. Az is kérdéses továbbá, hogy az önmagát jobboldaliként meghatározó Új Világ mennyire kompatibilis a baloldali összefogással, ahol ezt a szerepet ráadásul a Jobbiknak osztották ki.

Amennyiben az Új Világ Néppárt végül nem lehet a baloldali összefogás része, úgy Pálinkás Józsefék önállóan indulnak a 2022-es választáson. Ebben az esetben az egyesült baloldalnak viszont a Fidesz mellett további három párttal is meg kell majd mérkőznie, hiszen a Szanyi Tibor alapította ISZOMM, illetve a Kétfarkú Kutyapárt is bejelentette, hogy önállóan méretik meg magukat.

Ismerve a Jobbik, az MSZP és a DK múltját, továbbra sem tudok velük összefogni. Tényleg nem azért csináltam pártot, hogy ilyen figurákat hatalomra segítsek

– mondta korábban a 444.hu-nak Kovács Gergely pártelnök.

Magyar Nemzet