Új adózási forma: a KIVA

2018. DECEMBER 19., SZERDA ORBÁN VIKTOR: NEM SZERETNÉNK MIGRÁCIÓT MAGYARORSZÁGON, EZÉRT MI SEMMILYEN SZERZÕDÉST NEM ÍRUNK ALÁ JELENTETTE KI A BÉCSI EU-AFRIKA FÓRUMON. ÁLTALÁNOS SZTRÁJKKAL FENYEGETÕZNEK A SZAKSZERVEZETEK, HA A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK ALÁÍRJA A TÚLÓRATÖRVÉNYT. ÚJ HARCKOCSIK ÉS ÖNJÁRÓ TÜZÉRSÉGI LÖVEGEK VÁSÁRLÁSÁRÓL ÍRTAK ALÁ SZERZÕDÉST A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUMBAN. A SZERZÕDÉS ÉRTELMÉBEN 44 ÚJ HARCKOCSIVAL ÉS 24 ÖNJÁRÓ LÖVEGGEL GYARAPODIK A MAGYAR HONVÉDSÉG. KÁSLER MIKLÓS: A KORMÁNY 480 MILLIÓ FORINTTAL TÁMOGATJA AZ ÁPOLÓKÉPZÉSBEN RÉSZTVEVÕ HALLGATÓKAT. GULLER ZOLTÁN: ÚJABB 40 MILLIÁRD FORINT ÉRTÉKBEN INDULNAK TURISZTIKAI FEJLESZTÉSEK ORSZÁGSZERTE. FÜLÖP ATTILA EMMI-ÁLLAMTITKÁR: OKTÓBER KÖZEPE ÓTA 1300-ZAL TÖBBEN VESZIK IGÉNYBE A HAJLÉKTALANELLÁTÁST. OMBUDSMAN: AZ AZONOS FEJLETTSÉGÛ ORSZÁGOKÉHOZ HASONLÓAK A MAGYARORSZÁGI PANASZOK NÉPSZAVA. AZ ELTE BTK DÉKÁNJA SZERINT EGY ÁLLAMI EGYETEMNEK POLITIKAILAG SEMLEGESNEK KELL LENNIE MAGYAR IDÕK. A 10%-OS ÁREMELKEDÉS MIATT ÚJ ELJÁRÁST RENDEL EL A KORMÁNY A BUDAPEST-BELGRÁD VASÚTVONAL MAGYAR SZAKASZÁNAK FEJLESZTÉSÉRE. A KÁRPÁTALJAI MAGYAROK HATÓSÁGI ZAKLATÁSÁNAK AZONNALI BESZÜNTETÉSÉT KÉRI A KMKSZ ÉS AZ UMDSZ UKRAJNA VEZETÕITÕL. JELENTÕSEN TÖBB EURÓPAI BEFEKTETÉST SZORGALMAZOTT AFRIKÁBAN SEBASTIAN KURZ OSZTRÁK KANCELLÁR AZ EU-AFRIKA FÓRUMON. JEAN-CLAUDE JUNCKER: A KÉT KONTINENS KÖZÖTT "PARTNERI EGYENJOGÚSÁGRÓL" VAN SZÓ HANGSÚLYOZTA AZ EU-AFRIKA FÓRUMON. EURÓPAI SZÁMVEVÕSZÉK: JAVÍTANI KELL A CIVIL SZERVEZETEKNEK JUTTATOTT TÁMOGATÁS ÁTLÁTHATÓSÁGÁT. NAGYSZABÁSÚ TERRORELLENES RAZZIÁT HAJTOTT VÉGRE A NÉMET RENDÕRSÉG BERLINBEN. 9 ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓT, KÖZTÜK EGY GYEREKET ÉS EGY NÕT MENTETTEK KI A FRANCIA DUNKIRK KIKÖTÕVÁROS PARTJAI ELÕTT. A JANUÁR 7-ÉN KEZDÕDÕ HÉTEN TÁRGYALJA A BRIT ALSÓHÁZ A BREXIT FELTÉTELEIRÕL SZÓLÓ VITÁT KÖZÖLTE THERESA MAY BRIT KORMÁNYFÕ. TÖBB ELLENZÉKI PÁRT BIZALMATLANSÁGI INDÍTVÁNY TERJESZTETT ELÕ A BRIT KORMÁNNYAL SZEMBEN. DONALD TRUMP RENDELETET ÍRT ALÁ A TERVEZETT ÛRHADOSZTÁLY FÕPARANCSNOKSÁGÁNAK FELÁLLÍTÁSÁRÓL. AZ AMERIKAI SZENÁTUS MEGSZAVAZTA A BÜNTETÕ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI REFORM TERVEZETÉT. MÉGSEM KERÜL BE AZ AZONOS NEMÛEK HÁZASSÁGA KUBA LEENDÕ ALKOTMÁNYÁBA. KONTRÁT KÁROLY: A RENDÕRSÉG AZ ÜNNEPEK ALATT IS MINDENT MEGTESZ A MAGYAR CSALÁDOK BIZTONSÁGÁÉRT, A HATÁRVÉDELEMÉRT. VILÁGHÁBORÚS ROBBANÓESZKÖZÖKET TALÁLTAK RÁCKERESZTÚRON, A KÖRNYÉKET IDEIGLENESEN LEZÁRTÁK. NYOLC AUTÓ ÉS KÉT KAMION KARAMBOLOZOTT AZ M3-AS AUTÓPÁLYÁN, NÉGYEN MEGSÉRÜLTEK. KATASZTRÓFAVÉDELEM: HAT SZEMÉLYT SZÁLLÍTOTTAK A MENTÕK KÓRHÁZBA EGY ÉRDI CSALÁDI HÁZBÓL SZÉN-MONOXID-MÉRGEZÉS MIATT. MÁV: VÁLTOZIK A VONATOK KÖZLEKEDÉSI RENDJE KARÁCSONYKOR ÉS AZ ÉV VÉGÉN. BKK: VÁLTOZIK A FÕVÁROSI TÖMEGKÖZLEKEDÉS MENETRENDJE KARÁCSONYKOR ÉS ÚJÉVKOR.