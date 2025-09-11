Keresés

2025. 09. 11. Csütörtök Teodóra napja
Belföld

Ügyészségi nyomozás indulhat Krúbi ellen

2025. szeptember 11., csütörtök 11:06 | Magyar Nemzet

A nyomozó főügyészséghez tette át a Krúbi ügyében tett feljelentést a rendőrség – tudta meg a Magyar Nemzet. Az ellenzéki rapper miatt azért fordultak a hatósághoz, mert az egyik koncertjén Orbán Viktor miniszterelnök felakasztásáról beszélt.

A mentelmi joggal védett személyek által, illetve az ellenük elkövetett bűncselekmények ügyében eljáró Központi Nyomozó Főügyészséghez (KNYF) tette át a rendőrség azt a feljelentést, amit Tényi István tett azután, hogy az ismert rapper, Krúbi Orbán Viktor felakasztásáról beszélt egy koncertjén – tudta meg a lap.

Ismert, a koncerten először Gyurcsány Ferenc közéletből való távozását figurázta ki a rapper, majd rátért Orbán Viktorra. Krúbi a miniszterelnök testtömegére célozva Orbán Viktort „szaftos falatnak”, majd „kis ducinak” nevezte. Közel másfél perces performanszának végén pedig mosolyogva éhező emberekről és a kormányfő felakasztásáról beszélt. „Amikor majd felakasztjuk, küldök neki gyógypuszit” – zárta döbbenetes sorait Krúbi, a közönség egy része pedig hangos ovációban tört ki.

Mindezek okán Tényi István emberölésre irányuló előkészület bűntettének gyanúja miatt a Nemzeti Nyomozó Irodánál (NNI) tett feljelentést, amit a napokban KNYF-nek küldtek meg azért, mert Orbán Viktornak mentelmi joga van, így ez az ügy kizárólag a főügyészség hatáskörébe tartozik. Ezért a bűncselekményért akár öt év is kiszabható.

 

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Index

