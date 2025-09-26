Ugye nem gondolják komolyan? - Szijjártó Péter kitálalt a tíz éve tartó ukrán magyarellenes politikáról

Megosztás itt:

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter rendkívül élesen reagált arra, hogy Ukrajna pénteken kitiltott területéről három magas rangú magyar katonai vezetőt. A miniszter Facebook-bejegyzésében azt írta, az ukrán állam már tíz éve folytat magyarellenes politikát, és a kitiltási botrány csak a legutóbbi fejlemény a konfliktusban.

A lépés a tükörválasz volt a magyar kormány augusztus végi döntésére, amelyben Robert Brovdi ukrán drónparancsnokot tiltották ki Magyarország területéről és a schengeni övezetből. Brovdi, aki a „Magyar” hívójelet viseli, volt a felelős a Barátság kőolajvezeték elleni dróncsapásokért, amit a magyar fél a szuverenitás elleni támadásként értékelt.

A jogfosztás és az EU-csatlakozás dilemmája

A miniszter szerint a konfliktus messze túlmutat a kölcsönös kitiltásokon. Szijjártó Péter hosszú ideje tartó ukrán magyarellenes politika elemeit sorolta fel:

A kárpátaljai magyar közösség jogainak elvesztése.

Erőszakos sorozás keretében magyar embert vertek halálra.

Támadták a magyar energiaellátáshoz nélkülözhetetlen olajvezetéket.

Most pedig magyar katonai vezetőket tiltanak ki.

A külgazdasági és külügyminiszter rendkívül cinikusnak nevezte, hogy miközben Ukrajna ilyen lépéseket tesz, egyidejűleg elvárja Magyarország támogatását az Európai Uniós csatlakozáshoz.

„S ők azok, akik elvárják, hogy támogassuk felvételüket az Európai Unióba…. Ugye nem gondolják komolyan….” – írta Szijjártó Péter a közösségi oldalán.

A döntést Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter jelentette be azzal a kiegészítéssel, hogy minden tiszteletlen magyar lépésre megfelelő választ fognak adni. A viszony a két ország között a háború kezdete óta fokozatosan súlyosbodik, és a katonai tisztségviselők kölcsönös kitiltása új mélypontot jelöl.

Forrás: MTI

Fotó: MTI