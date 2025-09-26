Keresés

Belföld

Ugye nem gondolják komolyan? - Szijjártó Péter kitálalt a tíz éve tartó ukrán magyarellenes politikáról

2025. szeptember 26., péntek 16:30 | MTI

Szijjártó Péter szerint az ukrán állam folyamatosan támadja a kárpátaljai magyar közösséget, verések és erőszakos sorozások árán veszik el a magyarok jogait. Az elmérgesedő konfliktusban Ukrajna most három magyar katonai vezetőt tiltott ki, válaszul Robert Brovdi parancsnok kitiltására. A miniszter szerint ezzel a magatartással az EU-csatlakozás támogatását lehetetlen elvárni.

  • Ugye nem gondolják komolyan? - Szijjártó Péter kitálalt a tíz éve tartó ukrán magyarellenes politikáról

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter rendkívül élesen reagált arra, hogy Ukrajna pénteken kitiltott területéről három magas rangú magyar katonai vezetőt. A miniszter Facebook-bejegyzésében azt írta, az ukrán állam már tíz éve folytat magyarellenes politikát, és a kitiltási botrány csak a legutóbbi fejlemény a konfliktusban.

A lépés a tükörválasz volt a magyar kormány augusztus végi döntésére, amelyben Robert Brovdi ukrán drónparancsnokot tiltották ki Magyarország területéről és a schengeni övezetből. Brovdi, aki a „Magyar” hívójelet viseli, volt a felelős a Barátság kőolajvezeték elleni dróncsapásokért, amit a magyar fél a szuverenitás elleni támadásként értékelt.

 A jogfosztás és az EU-csatlakozás dilemmája

 A miniszter szerint a konfliktus messze túlmutat a kölcsönös kitiltásokon. Szijjártó Péter hosszú ideje tartó ukrán magyarellenes politika elemeit sorolta fel:

  • A kárpátaljai magyar közösség jogainak elvesztése.
  • Erőszakos sorozás keretében magyar embert vertek halálra.
  • Támadták a magyar energiaellátáshoz nélkülözhetetlen olajvezetéket.
  • Most pedig magyar katonai vezetőket tiltanak ki.

A külgazdasági és külügyminiszter rendkívül cinikusnak nevezte, hogy miközben Ukrajna ilyen lépéseket tesz, egyidejűleg elvárja Magyarország támogatását az Európai Uniós csatlakozáshoz.

„S ők azok, akik elvárják, hogy támogassuk felvételüket az Európai Unióba…. Ugye nem gondolják komolyan….” – írta Szijjártó Péter a közösségi oldalán.

A döntést Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter jelentette be azzal a kiegészítéssel, hogy minden tiszteletlen magyar lépésre megfelelő választ fognak adni. A viszony a két ország között a háború kezdete óta fokozatosan súlyosbodik, és a katonai tisztségviselők kölcsönös kitiltása új mélypontot jelöl.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

BRUTÁLIS KÖVETKEZMÉNY: Orbán Viktor bejelentette, mennyit zuhan a magyar gazdaság, ha leválasztják az orosz energiáról + videó

 Orbán Viktor a magyar energiafüggőségről beszélt: a tengerpart hiánya miatt csak vezetéken keresztül lehetséges a nyersanyagok szállítása. A miniszterelnök szerint ha elzárják az orosz kőolaj és földgáz útját, a magyar gazdaság teljesítménye négy százalékkal csökken! A kormányfő kijelentette: világos, mi a magyar érdek, és eszerint járnak el.

