TV2 Tények: Verőemberekkel fenyegették meg a Magyar Pétert videózó férfit + videó

A férfi elmondása szerint egyébként az eset után napokkal Radnai Márk verőemberek társaságában még egyszer megfenyegette, és még most is fél emiatt.

Az estével kapcsolatban felidézte, hogy nemcsak Magyar Péter, hanem Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke is fenyegette, a szórakozóhelyen pedig azt követelte tőle, hogy fejezze be a felvételek készítését.

Újabb részleteket osztott meg Magyar Péter elhíresült bulizós éjszakájáról a róla videófelvételeket készítő férfi, aki a Tényeknek nyilatkozott. Tegnap a hírműsorban újabb videókat mutattak be a Tisza Párt elnökéről. A mai adásból pedig az is kiderült, hogy a férfit Magyar Péter kétszer is pofon vágta.

