Tuzson nem tud a központosított Fidesz-trollokról

Az egész országot lefedő közösségimédia-hadsereget működtet a Fidesz – erről beszélt a szervezet egy korábbi tagja a 444-nek. Állításai szerint minden fideszes országgyűlési képviselőnek van egy úgynevezett virtuális munkatársa, aki aktivistákat toboroz. A kormánypárti trollok kommentelnek és mémeket terjesztenek a Facebookon. A forrás szerint az iránymutatások nagy része a pártközpontból érkezik. A kormányzatban a kommunikációval foglalkozó képviselő, Tuzson Bence azonban nem tud erről.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Természetesen nincsenek. Szakember segíti a munkánkat, de semmilyen olyan hadsereg, embercsoport, emberek tömege, amely ilyen típusú tevékenységet végez, nincsen” – jelentette ki az államtitkár.

Egy netes médiával foglalkozó szakember szerint az emberek több időt töltenek a világhálón, mint a tévé előtt, így a pártoknak is fontos, hogy legyenek embereik, akik a virtuális megjelenéssel foglalkoznak.

„Az aktivistákra szükség van, akik segítik a politikusokat valamilyen elkötelezettség mentén. Ez régebben is így volt, a korábbi választásoknál is találkoztunk ilyenekkel. És ahogy erősödik az online világnak a szerepe, az online aktivistáknak a szerepe is értelemszerűen fontosabb” – ismertette Lévai Richárd.

Bár a jelentőségük nő, a netes felületek szabályozása még mindig nincs kiforrva. Szerettük volna megtudni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságtól, hogy milyen irányelvek vonatkoznak a pártokra vagy a politikusokra akkor, amikor a közösségi médiában hirdetnek, szerepelnek vagy éppen kommunikálnak. Péterfalvi Attila hivatala megkeresésünkre azt közölte, hogy már dolgoznak egy állásfoglaláson, addig azonban, amíg ez nem lesz nyilvános, nem kívánnak nyilatkozni az ügyben.

A Jobbik nem vár az állásfoglalásra: a hatóságokhoz fordul, miután szerdán rövid idő alatt több ezer új, többségében kelet-ázsiai álprofil kezdte követni Vona Gábor Facebook-oldalát.

„Azért is nagyon furcsa ez a támadás és az időpontja, mert az elmúlt napokban jelentek meg információk a sajtóban hogy a Fidesz működtet egy trollhadsereget, amely kifejezetten arra megy, hogy álhíreket terjesszen vagy olyan információkat közöljön az emberekkel, amelyek tévesek. Természetesen jogi lépéseket fogunk tenni az ügyben, hogy kiderüljön, kik álltak ezek mögött a profilok mögött” – szögezte le Dúró Dóra.

Sajtóhírek szerint a kormánypárti kommentelők lelkesedése egyre csökken, mivel pénzt nem kapnak a munkájukért, de folyamatosan ellenőrzik őket.