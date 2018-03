Tuzson-lista: még mindig gyűjtik a támogató aláírásokat?

Az önkormányzat megbízásából továbbra is gyűjtik, ráadásul pénzért Tuzson Bence fideszes képviselőjelöltnek a támogató aláírásokat a Pest megyei Dunakeszin – állította híradónknak Varga Zoltán Péter, a Jobbik képviselőjelöltje. Az ajánlóíveket hétfő délutánig le kellett adni, sőt, Tuzson Bence már napokkal a határidő előtt leadta a szükséges 500 aláírást a választási bizottságnak.

A Jobbik egyébként, a Hír TV-ben korábban bemutatott hangfelvétel miatt feljelenti az önkormányzatot – eszerint egy aktivista elismeri, hogy az önkormányzat megbízásából gyűjtötték a szignókat a fideszes politikusnak.

„Ha valaki, egy törvényes szimpatizáns listát épít, az még magában nem törvénytelen, itt a probléma ott kezdődik, hogyha az önkormányzat megbízásából mint közfeladatot ellátó szerv megbízásából teszik, akár pénzért, de hogyha nem pénzért, akkor is. Megerősítem egyébként, hogy az információink szerint és a hangfelvétel tanúsága szerint is ez pénzért történik, de ha nem pénzért történne, az is törvénytelen lenne” – emelte ki Varga Zoltán Péter képviselőjelölt.

Közben az önkormányzat azt jelezte: ők a jobbikos képviselőjelöltet jelentik fel.