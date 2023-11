Tuzson Bence: Védekezni kell a szuverenitást érő támadások ellen

Megosztás itt:

A tárcavezető expozéjában kiemelte: a szuverenitásunk megőrzése talán az egyik legfontosabb feladattá vált Magyarországon, és a kormány által kezdeményezett, most tárgyalt alaptörvény-módosítás, valamint a törvénymódosítás sorsfordító jelentőségű, hiszen "a legutóbbi választásokat követően már bebizonyosodott, hogy bizonyos nemzetközi erők arra törekszenek, hogy beavatkozzanak a magyar választások eredményébe", és ezzel befolyást szerezzenek Magyarországon.

Tuzson Bence hangsúlyozta: nagyon erős az a törekvés, hogy a magyarok kezéből kivegyék az önrendelkezés jogát, és Európa egy olyan birodalommá váljon, ahol a nemzetállamok helyébe egy Európai Egyesült Államok lép. Ezt nem hagyhatjuk, hiszen ez hosszú távon óriási károkat okozhat Magyarországnak - mondta a miniszter.

Kifejtette: "alkotmányos önazonosságunknak a megőrzése kiemelt feladat" és komoly próbatétel is. Évek óta történnek kísérletek arra, hogy ezt az önazonosságot megsemmisítsék, átalakítsák és külföldiek befolyást szerezzenek Magyarországra, külföldi személyek és szervezetek szeretnék az akaratukat érvényesíteni - közölte.

Úgy vélte, "hazánknak, minden országgyűlési képviselőnek és mindenkinek ez ellen a leghatározottabban fel kell lépni".

A legutóbbi országgyűlési választások komoly példát mutattak arra, hogy miként érkeznek külföldről pénzek, hogyan próbálják a választások eredményét befolyásolni, és ezt már nemzetbiztonsági vizsgálatok is alátámasztják. Aggodalomra adhat okot ez a folyamat, de a kormány kitart Magyarország önazonosságának megőrzése mellett - tette hozzá.

Azt is mondta: figyelemmel kell lenni a magyar emberek véleményére is, ezért indított a kormány nemzeti konzultációt. Hamarosan megismerhető lesz a magyar emberek véleménye minden olyan kérdésben, amely Magyarország szuverenitása szempontjából kiemelten fontos - fogalmazott.

Tuzson Bence kijelentette: Magyarország a magyar embereké, a választásoknak a magyar emberek akaratát kell leképezniük.

Kitért rá: másfajta támadások is érik Magyarországot, mert a világ konfliktusokkal telivé vált, jelentősen megváltozott a biztonsági környezet, erre a kormánynak, az Országgyűlésnek reagálnia kell, ezért a honvédséggel kapcsolatban is újításokat vezetnek be.

Közölte: a digitalizációról is szól az alaptörvény-módosítás, az elmúlt időszak változásai miatt meg kell erősíteni a digitalizációt, ezzel a magyarok élete könnyebbé válhat.

A javaslat tehát meghatározza a magyar szuverenitás védelmének új elemeit, lehetőséget ad egy új hivatal létrehozására, valamint megerősíti a magyar emberek biztonságát. A cél az, hogy Magyarország szabad ország maradhasson, amely képes reagálni a digitális kor kihívásaira is - összegzett.

Magyarország sorsáról csakis a magyar emberek dönthetnek, az ország szuverenitásának védelme kiemelt jelentőségű - mondta Varga Judit.

Az előterjesztőként felszólaló fideszes képviselő "természetes magyar reflexként" beszélt arról, hogy Magyarország nem engedheti, hogy bárki korlátozza a függetlenségét és szuverenitását, nemcsak a józan ész, a történelmi tapasztalatok miatt, hanem azért, mert azt nem engedi az alaptörvény.

Hozzátette: évek óta ismertek a nyilvánosság előtt is a befolyásszerzési kísérletek Magyarországon; ismert tény, hogy a 2022-es kampányban külföldről akarták befolyásolni az országgyűlési választásokat, ezt igazolta az egységes baloldal támogatásait feltáró nemzetbiztonsági vizsgálat is. Maga az egységes ellenzék miniszterelnök-jelöltje is úgy nyilatkozott, hogy a kampány során több millió amerikai dollár érkezett hozzájuk az Egyesült Államokból - tette hozzá.

Úgy összegzett, a baloldali politikusok a törvényeket kijátszva külföldi szervezetektől pénzt fogadtak el és ezeket a forrásokat felhasználva akartak hatalomra kerülni, ki tudja, milyen ígéretekért cserébe.

A képviselő emlékeztetett: a magyar szabályozás jelenleg is tiltja, hogy pártok külföldi támogatást fogadjanak el, de 2022 tavaszán ezt az egységes ellenzék azzal kerülte meg, hogy politikai tevékenységet végző civil szervezetein és gazdasági társaságokon keresztül használta fel a külföldről érkező összegeket.

Sérül azzal az ország szuverenitása - folytatta -, ha a hatalom olyan szervezetek kezébe kerül, amelyek függőségi viszonyban állnak valamely külföldi hatalommal, szervezettel, ezért szükséges a jelenlegi szabályozás szigorítása.

Varga Judit elmondta, a törvényjavaslatok alapján kiterjesztik a pártokra vonatkozó szabályozást a civil szervezetekre, egyesületekre, így nem fogadhatnak el külföldi támogatást az országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti választási kampányában. Közölte, a büntető törvénykönyvben új tényállás lesz a választói akarat tiltott befolyásolása, valamint tiltani fogják a választói akarat befolyásolása érdekében külföldről érkezett támogatás felhasználását.

Az előterjesztés becsukja a kiskaput a trükközés előtt, és következménye lesz annak, ha valaki külföldi pénzt használ fel a kampányban - mondta.

Ismertette azt is, hogy az alkotmányos önazonosság védelme érdekében független szervként létrejön a Szuverenitásvédelmi Hivatal.

Varga Judit szerint onnan is lehet tudni, hogy a téma rendkívül fontos, mert úgy látszik, "Brüsszelben és Washingtonban megint sikerült eltalálni egy ideget". Az Európai Parlamenttől, a progresszív, liberális médián át egészen az Európa Tanács emberi jogi biztosáig már "áll a bál", és tiltakoznak a törvényjavaslat ellen - közölte.

MTI