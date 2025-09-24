Keresés

Belföld

Tuzson Bence: Ez egy minden alapot nélkülöző rágalom + videó

2025. szeptember 24., szerda 13:20 | Origo
Tuzson Bence Szőlő utcai botrány rágalomhadjárat

Az igazságügyi miniszter ismertette a Szőlő utcai büntetőügy vizsgálatának jelentését. Tuzson Bence szerint sem kiskorú sértett, sem politikusi érintettség nem merült fel.

  • Tuzson Bence: Ez egy minden alapot nélkülöző rágalom + videó

Az Origo emlékeztetett, a Demokratikus Koalíció azt a hazugságot próbálta sugallni, hogy Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes érintett lehet a Szőlő utcai ügyben. Tuzson Bence az ügy kormányzati átvilágításáról készült jelentést ismertette, amely cáfolja ezeket az állításokat.

A miniszter hangsúlyozta: 

,,A vizsgálat egyértelműen megállapította, hogy ebben a büntetőügyben kiskorú sértett nem merült fel. Minden alapot nélkülöző aljas rágalom az, hogy politikus neve felmerült volna."

Szervezett akció és titkosszolgálati szál

Tuzson hozzátette, hogy a vizsgálat során feltárták: az ügyhöz kapcsolódóan szervezett akció zajlik, amelyet az események és a nyilvánosságban tett megszólalások sorrendje világosan alátámaszt.

A tárcavezető szerint az ügyben idegen titkosszolgálati szál is felmerült. A kormány azonnali jogi lépéseket tett a kockázatok elhárítására, a jelentést pedig nyilvánosságra hozzák.

„A miniszterek ártatlanságához kétség nem fér”

Az igazságügyi miniszter kiemelte: „A miniszterek ártatlanságához kétség nem fér.” Tuzson szerint az ellenzéki állítások alaptalanok, az ügy politikai felhasználásának szándéka pedig egyértelmű.

Forrás: Origo

Fotó: MTI

Videó: Tuzson Bence/Facebook

 

