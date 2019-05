Tuzson Bence: Nagy a felelősségünk a kulturális értékek megmentésében

Meg kell őrizni az identitást, meg kell védeni a biztonságot és tovább kell erősíteni a versenyképességet - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a ZalaZone zalaegerszegi járműipari tesztpálya első ütemének átadásán. Lánczi Tamás, a XXI. Század Intézet igazgatója szerint az ellenzék elengedte az európai parlamenti választást, mert azt látta, hogy nincs esélye. Megszűnhet az Európai Unió hagyományos pártrendszere az európai parlamenti választások után - mondta Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Csoport vezetője. Mráz Ágoston Sámuel szerint egy új törésvonal uralja az európai politikai térképet: a migráció ügye. Ez az ügy arról is szól, hogy ki dönthet az emberek jövőjéről, miként kell megszervezni az Európai Uniót: egyesült államokként vagy nemzetállamok szövetségeként. EP-választás: Tizenhétezer delegáltat jelentettek be a pártok a szavazatszámláló bizottságokba. Az LMP a klímabűnözést tartja a legnagyobb korrupciónak. Az Európai Parlamentben azért fognak küzdeni, hogy ne a szennyező nagyvállalatok irányítsák az uniós döntéshozatalt a lobbistáikon keresztül - mondta Vágó Gábor EP-listavezető. Dobrev Klára, a DK EP-listavezetője egy mozgósító kampány részeként 36 óra alatt akarja felkeresni mind a 19 magyar megyét. Gyurcsányék nem a magyar embereket, hanem Brüsszelt képviselik – közölt a Fidesz. Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke önként lemondott mentelmi jogáról, miután a törökszentmiklósi rendőrkapitányság eljárást indított ellene gyülekezési joggal való visszaélés miatt. Ma jár le a személyi jövedelemadó bevallásának határideje - éjfélig lehet átnézni, és elfogadni vagy módosítani a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által készített adóbevallási tervezetet. Új félgyűrű kialakítását kezdeményezte a kormány a nemzetközi áruforgalom optimálisabb elvezetése érdekében az M1-es, az M0-s és az M5-ös autópálya főváros környéki szakaszainak tehermentesítésére. Kevesebb takarítócég működik Magyarországon, a számuk öt éve csökken, ugyanakkor a szektor árbevétele és dolgozóinak létszáma már emelkedik - közölte az Opten céginformációs szolgáltató. A jövőben a diploma megszerzését segítendő a nyelvtanuláshoz is igényelhető lesz a diákhitel - közölte Bartos Mónika, a magyar diákok külföldi nyelvi kurzusainak szervezéséért felelős miniszteri biztos. Közép-Ázsiának jelentős szerepe van a szélsőséges ideológiák és a terroristák elleni fellépésben - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Asgabatban, Türkmenisztán fővárosában. Kilép az Osztrák Szabadságpárt a kormánykoalícióból, ha a kancellár meneszti a belügyminisztert - a tárcavezető politikai játszmát sejt a belpolitikai válság mögött. Herbert Kickl szerint azért bünteti pártját a koalíciós partner, mert nem támogatják a menekültek betelepítését és elutasítják az ENSZ migrációs csomagját. Engedély nélkül hajózott olasz vizekre a Sea Watch német segélyszervezet mentőhajója, fedélzetén 47 migránssal - az olasz rendőrség lefoglalta a vízi járművet. Matteo Salvini belügyminiszter megerősítette: Olaszországban nem köthet ki a mentőhajó, és nem hagyják, hogy az embercsempészek bűntársai diktáljanak - a Sea Watch legénységét bevándorlás elősegítése miatt feljelentették. Minden korábbinál nagyobb összeget, 23 milliárd eurót (7500 milliárd forint) fordítottak a német szövetségi kormány költségvetéséből 2018- ban a menekültüggyel összefüggő kiadásokra - írta a Bild c. német lap egy kormányzati kimutatásra hivatkozva. Letette a hivatali esküt a parlamentben Volodimir Zelenszkij új ukrán elnök, majd beiktatási beszédében bejelentette, hogy feloszlatja a parlamentet. Bejelentette lemondását Volodimir Hrojszman ukrán kormányfő, aki döntését a Volodimir Zelenszkij államfővel fennálló nézeteltérésével indokolta. Benyújtotta lemondását Sztepan Poltorak ukrán védelmi miniszter és Vaszil Hricak, a titkosszolgálat vezetője az ukrán média jelentése szerint. Volodimir Zelenszkij új ukrán államfő elsődleges feladatának azt tekinti, hogy tűzszünetet érjen el a Donyec-medencében. Sajtóértesülés szerint a londoni miniszterelnöki hivatal stábfőnöke attól tart, hogy ha az Egyesült Királyság megállapodás nélkül lép ki az Európai Unióból, az Észak-Írország elszakadásához és így az Egyesült királyság felbomlásához vezethet. Káoszba fulladt az új parlament elnökének megválasztása Afganisztánban - az alakuló ülésen összeverekedtek a képviselők. Tizenkét, vélhetően iszlamista fegyveressel végeztek az egyiptomi biztonsági erők Kairó mellett. „Ha Irán harcolni akar, akkor Iránnak hivatalosan vége lesz” - írta Twitteren Donald Trump amerikai elnök nem sokkal azt követően, hogy rakéta csapódott be a bagdadi amerikai nagykövetség épülete mellett. Új uniós nyomonkövetési rendszer lépett életbe, amely egyedi azonosítók segítségével ismeri fel a nem törvényes úton előállított, vagy az ellátási láncba jogszerűtlenül bekerült dohánytermékek unión belüli mozgását - közölte az Európai Bizottság. Szlovákiában gyártja majd elektromos kisautóját a Volkswagen. A Google amerikai távközlési vállalat felfüggeszti több együttműködését a kínai Huawei óriásvállalattal, utóbbi ezentúl például nem férhet hozzá az Android operációs rendszer frissítéseihez és az új verziókhoz. A Huawei továbbra is elvégzi okostelefonjai és táblagépei biztonsági frissítéseit és fenntartja a szükséges szoftverszolgáltatásokat - jelentette be a kínai távközlési berendezésgyártó cég. Fegyenclázadásban többtucatnyian meghaltak Tádzsikisztánban. Agyonlőttek tizenegy embert egy brazil bárban - nem hivatalos források szerint kábítószerrel kapcsolatos leszámolás történt. Holtan találták a Spitzbergákon két lengyel sarkkutatót. Állt a vonatforgalom Mezőkovácsháza és Mezőhegyes között, mert egy közúti jármű a vágányra döntötte egy fénysorompó jelzőoszlopát - a baleset miatt a Békéscsaba-Újszeged vonalon 30-60 perccel hosszabb lehet a menetidő. Tizennyolc ferencvárosi futballszurkolót ítéltek el egy 2017-es verekedés ügyében. Gálfi Dalma kikapott a spanyolországi La Bisbal D'Empordában rendezett salakpályás női tenisztorna döntőjében. A magyar lovasíjászok nyerték meg a csapatversenyt a pomázi világkupán. Kozsák György bronzérmet szerzett a szambó Európa-bajnokságon. David Fill vezetőedző irányításával vág neki a következő szezonnak a magyar felnőtt és ifjúsági alpesisí-válogatott. A magyar jégkorong-válogatott meghatározó játékosa, Galló Vilmos a finn élvonalbeli KooKoo csapatához szerződött.