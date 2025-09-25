Tuzson Bence: „A miniszterek ártatlansága megkérdőjelezhetetlen”

Megosztás itt:

A Szőlő utcai javítóintézet ügyében szerdán napvilágot látott egy vizsgálati jelentés. Az ügyet a Nemzeti Nyomozó Iroda és az Alkotmányvédelmi Hivatal is vizsgálta.

A Patrióta Tuzson Bence igazságügyi minisztert kérdezte az ügy fejleményeiről.

Az igazságügyi miniszter elmondta, hogy a vizsgálat egyértelműen megállapította, hogy ebben

a büntetőügyben kiskorú sértett nem merült fel, továbbá minden alapot nélkülöző aljas rágalom az, hogy az ügyben politikus neve felmerült volna.

A miniszterek ártatlanságához kétség nem fér – hangsúlyozta Tuzson Bence.

