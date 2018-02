A kormányzati kommunikációnak nincs álláspontja Elios-ügyben

Tuzson Bence csak azt ismételgette mai sajtótájékoztatóján, hogy meg kell várni az Európai Bizottság álláspontját az ügyben. A fideszes politikus azt is próbálta elbagatellizálni, hogy a miniszterelnök vejéhez köthetők a csalás-gyanús beruházások. Közben a DK Lázár Jánost is feljelenti az ügy miatt.

„Közösen találtuk, hogyan fogjuk Hódmezővásárhelyen közvilágítást modernizálni, ami egy nagyon jó program volt” – ezt mondta még a 103. kormányinfón korábban Lázár János.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter többször is nyilatkozott az Orbán Viktor vejéhez fűződő viszonyáról. Volt, hogy titkolózott, de olyan is, hogy is dicsekedett kettejük szakmai kapcsolatával. A hvg.hu tavaly novemberi videójában egy újabb verzióról szerepel. A portálnak akkor azt mondta a miniszter: egy a parlamentben feltett kérdés miatt találkozott Tiborcz Istvánnal.

„Ez egy magántalálkozó volt, amit azért bonyolítottam, mert hétfőn a parlamentben Szilágyi képviselőtársam megkérdezte Tiborcz István gazdasági tevékenységével kapcsolatban a véleményemet és gondoltam megkérdezem, amiket Szilágyi képviselő úr nálam kérdezett, megkérdezem az illetékestől, akire ez tartozik” – mondta Lázár.

Lázár János az interjúban azt is mondta, hogy a miniszterelnök vejének cége nem is nyert közbeszerzést.

Holott az unió csalás elleni hivatala már akkor megállapította, hogy több pályázatban is költségvetési csalás gyanúja merült fel, ahol Tiborcz Istvánhoz köthető Elios szerepelt.

–Kezdjük azzal, hogy a vizsgált időszakban nem volt tulajdonosa ezt azért fontos leszögeznünk.

– De ez tételesen, nem 17 olyan pályázat van, amikor Tiborcz István tulajdonos

A kormányzati kommunikációs államtitkárnak ilyen kitérő válaszai voltak az újságírói kérdésekre.

– Magát a jelentést egészen addig nem szeretnénk kommentálni, amíg az Európai Bizottság nem alakította ki ezzel kapcsolatban az álláspontját, és amíg ilyen álláspont nincsen, addig a kormánynak is csak az a határozott álláspontja, hogy mindenkinek – tulajdonosi szerkezettől függetlenül, igazgatósági tagságtól függetlenül – törvényesen kell eljárnia. Azokat az ügyeket, amiket egyszer már megvizsgáltak, meg lehet vizsgálni még egyszer, természetesen állunk elébe, kampány van, de a törvényességhez természetesen nem férhet kétség – nyilatkozta Tuzson Bence.

Míg a kormány az Európai Bizottság álláspontjára vár, a Demokratikus Koalíció nem vitatja a miniszterelnök vejének bűnösségét, sőt bűnrészesség miatt feljelentést tesz Lázár János ellen is.

„Lázár Jánost bűnrészesség miatt fel fogjuk jelenteni, mert nincs alku. Orbán meg minden bizonnyal bűnpártoló. Nincs ember, aki elhinné neki, hogy nem tudott veje milliárdos károkat okozó bűnös üzelmeiről. Ez a csalás 13 milliárd forintjába került a magyar embereknek” – így Rónai Sándor, a párt helyettes szóvivője.

Az ELIOS Zrt. megbízásai közül a hódmezővásárhelyi közvilágítás korszerűsítéséről szóló pályázat volt az első és a legdrágább. A cég ráadásul tapasztalat nélkül nyert, ám ez a referencia már több másik városban is segítette őket nyerni.