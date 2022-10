Megosztás itt:

Akciójukat azzal indokolják, hogy a konzultációs ív álkérdéseket tartalmaz. A Momentum nem először próbálja akadályozni a nemzeti konzultációt. Korábban is próbálkoztak az ívek begyűjtésével, de több tájékoztató plakátot is leragasztottak. A Momentum mellett a Jobbik és a pártból kivált Jakab Péter is tűzre vetné a kérdőíveket.