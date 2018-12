Tűzoltóautóval érkezett a Mikulás Siófokra

Ellátogatott a Siófoki Kórházba a Mikulás, aki ezúttal nem szánon, hanem tűzoltóautón érkezett. A tűzoltók rendhagyó módon, az ablakon keresztül segítettek neki bejutni a kórház gyermekosztályára. Szuperhősök is csatlakoztak hozzá, hogy megörvendeztessék a gyerekeket.

„Jöjj el hozzánk, várunk rád, kedves öreg Télapó!” – Hangosan énekeltek a gyerekek, hogy biztosan meghallja a Mikulás, és megtalálja őket a Siófoki Kórház-Rendelőintézet első emeleti gyerekosztályán. A Mikulás segítői az ablakon keresztül érkeztek. Aztán a Mikulás is megérkezett, mégpedig egy tűzoltókocsi emelőkosarával.

„Szerettünk volna azokra a gyerekekre is gondolni, akik ezen az ünnepen a kórházban vannak, és a kezdetben csak a Mikulás járt csak, és ennek nagyszerű kiegészítése szerintem, hogy csatlakoztak hozzám ezek a remek a szuperhősök is, akik szintén hétköznapjaikon tűzoltók, és gondolunk azokra a gyerekekre is, akik ilyenkor itt vannak, és bátorítjuk őket a gyógyulás útján” – mondta a Mikulás.

A gyerekosztályon általában nem vidám a hangulat, hiába tesznek meg mindent az orvosok és a nővérek, hogy jobban érezzék magukat a gyerekek. „Amikor bekerülnek ide hozzánk, nyilván nem szeretik. Nem érzik annyira jól magukat itt, a szülőknek sem jó, és örvendünk, hogy ezen a napon kicsit földobjuk a hangulatukat, egy kicsit nagyobb bizalommal fordulnak a fehér köpeny iránt is” – árulta el Inczeffy István, a Siófoki Kórház főigazgatója.

A gyerekek ajándékot is kaptak. „Nagyon boldogunk vagyunk, a kisfiam nagyon várta már, az óvodában nem találkozhat vele, úgyhogy legalább itt sikerült összehozni” – mesélte Kristonné Szalai Leona.

A siófoki tűzoltók már több mint 10 éve látogatják és ajándékozzák meg a kórházban lévő gyerekeket Szent Miklós ünnepén.