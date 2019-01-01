2019. január 1.,
kedd, Fruzsina napja

Tűzijáték és utcabáli hangulat Budapesten

Hír TV

2019. január 1., kedd 08:10

Budapesten tűzijátékkal köszöntötték a szilvesztert, sokan az utcákon ünnepeltek és utcabáli hangulatban búcsúztatták az óévet, az Erkel Színház előtt éjfél után felcsendült a Himnusz. Az ünneplők utazását könnyítette, hogy a korábbi évektől eltérően éjszaka folyamatosan jártak a metrók, a HÉV-ek és az éjszakai buszok is.

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