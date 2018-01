Tűzhalál Ladánybenén

REGGELI JÁRAT HÉTFÕN 5:50-TÕL FARKAS KRISZTINÁVAL 6:30 RENDKÍVÜLI PARLAMENTET HÍVNA ÖSSZE A JOBBIK - VENDÉG: VONA GÁBOR, A JOBBIK ELNÖKE 6:40 AZ ORBÁN-TERV ÉS EGY ÚJABB MINISZTERELNÖK-JELÖLT - VENDÉG: VAJDA ZOLTÁN, AZ EGYÜTT ELNÖKSÉGI TAGJA 8:30 A PERONON: BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ, AZ MSZP KÉPVISELÕJE NYÍLTAN BESZÁLLT A HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI IDÕKÖZI POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁSBA A KATOLIKUS EGYHÁZ. NÉMETH LÁSZLÓ, BÁR A VASÁRNAPI MISÉT NEM Õ TARTOTTA, A SZERTATÁS VÉGÉN ARRA KÉRTE A HÍVEKETT, HOGY NE A FÜGGETLEN JELÖLTET TÁMOGASSÁK A VÁLASZTÁSON. BEER MIKLÓS PÜSPÖK SZERINT HIBA, HA EGY PAP PÁRT-FUNKCIONÁRIUSKÉNT AKAR VISELKEDNI A TEMPLOMBAN. HÁROM TELEPÜLÉSEN RENDEZNEK MA IDÕKÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁST. MEZÕNAGYMIHÁLYON POLGÁRMESTERT, KISSZEKERESEN TELEPÜLÉSVEZETÕT ÉS KÉPVISELÕKET IS VÁLASZTANAK, PUSZTAHENCSÉN PEDIG MEGISMÉTELT POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁST RENDEZNEK. JELENTKEZÕKET VÁRNAK AZ ÁPRILIS 8-AI ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁS SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGAIBA, A MUNKÁÉRT JÁRÓ DÍJAZÁS 20-RÓL 35 EZER FORINTRA EMELKEDETT. TÁLLAI ANDRÁS: TÖBB MINT HÁROMEZER KEZDÕ VÁLLALKOZÁS KAP ADÓZÁSI TÁJÉKOZTATÓT. NEM TALÁLNAK VÁLLALKOZÓT AZ ÚJ DIÓSGYÕRI ÉS SZOMBATHELYI STADIONOK ÜZEMELTETÉSÉRE, EZÉRT FÉLÕ, HOGY AZ ÁTADÁSRA VÁRÓ TÖBBI LÉTESÍTMÉNY FENNTARTÁSA IS AZ ADÓFIZETÕKRE HÁRUL. JAKAB PÉTER, JOBBIK: SOK SPORTKLUBNAK A TULAJDONOSA EGY-EGY OLIGARCHA, AKI NEM A NYERESÉGÉRT SZÁLL BE A FOCIBA, HANEM AZÉRT, MERT EZ EGYFAJTA BELÉPÕ A MINISZTERELNÖK KÖREIHEZ. RENDKÍVÜLI PARLAMENTI ÜLÉST KEZDEMÉNYEZ A JOBBIK, MIUTÁN KIDERÜLT, HOGY AZ ORBÁN-KORMÁNY APPARÁTUSA 1300 MENEKÜLTET FOGADOTT BE 2017-BEN. VONA GÁBOR SZÁMADÁST VÁR A MINISZTERELNÖKTÕL ARRÓL, HOL VANNAK EZEK AZ EMBEREK ÉS KIKET FOGADOTT BE MAGYARORSZÁG. FERENC PÁPA: JOGOS A MIGRÁNSOKKAL SZEMBENI FÉLELEM, DE EZ NE VEZESSEN ELUTASÍTÁSHOZ, MERT BÛN HAGYNI, HOGY EZEK A FÉLELMEK TÁPLÁLJÁK A GYÛLÖLETET. GYÚJTÓBOMBÁKKAL ÜZENTEK FERENC PÁPÁNAK CHILÉBÕL, AHOVA HÉTFÕN UTAZIK A KATOLIKUS EGYHÁZFÕ; AZ EGYIK MOLOTOV-KOKTÉLT EGY MAGYAR SZENTRÕL ELNEVEZETT TEMPLOMRA DOBTÁK. ORBÁN VIKTOR: AZ EURÓPAI UNIÓNAK SEGÍTENIE KELL A MENEKÜLTEKEN, DE NEM ÚGY, HOGY TÖNKRETESSZÜK A SAJÁT NÉPÜNKET - WELT AM SONNTAG. EZREK TÜNTETTEK A BELGA MIGRÁCIÓS ÁLLAMTITKÁR LEMONDÁSÁT KÖVETELVE BRÜSSZELBEN. THEO FRANCKEN MÉG DECEMBERBEN KÖZÖLTE: FOLYTATJÁK A KITOLONCOLÁST, HIÁBA SZÁMOLT BE TÖBB ELUTASÍTOTT SZUDÁNI MENEDÉKKÉRÕ ARRÓL, HOGY BÁNTALMAZTÁK HAZÁJÁBAN. FELTÖRTÉK A DER SPIEGEL FÕSZERKESZTÕJÉNEK TWITTER-FIÓKJÁT. KLAUS BRINKBÄUMER OLDALÁN KÉT ÓRÁN ÁT TÖRÖKÜL ÉS NÉMETÜL EGY BOCSÁNATKÉRÉS VOLT OLVASHATÓ A TÖRÖKORSZÁGRÓL KÖZÖLT ROSSZ HÍREKÉRT. MÁSFÉL KILOMÉTER HOSSZÚ TERRORISTA-ALAGUTAT TALÁLT ÉS SEMMISÍTETT MEG AZ IZRAELI HADSEREG A GÁZA-ÖVEZETBEN. HUSZONÖTRE EMELKEDETT AZ IRÁNI TÜNTETÉSEK HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA, A HIVATALOS ADATOK SZERINT VANNAK KÖZÖTTÜK CIVILEK ÉS A BIZTONSÁGI ERÕK TAGJAI EGYARÁNT. POKOLGÉP ROBBANT LIBANON DÉLI RÉSZÉN, EGY HAMÁSZ-TISZTVISELÕ MEGSEBESÜLT, A ROBBANÓSZERKEZETET A PALESZTIN VEZETÕ AUTÓJÁBAN REJTETTÉK EL. HAMIS RAKÉTARIADÓ KELTETT PÁNIKOT HAWAIIN, PÁR PERCCEL KÉSÕBB TWITTER-ÜZENET ÉRKEZETT A MOBILOKRA, HOGY VAKLÁRMA VOLT. ELSÜLLYEDT A SZANCIN A KÍNAI-TENGEREN; A 136 EZER TONNA OLAJAT SZÁLLÍTÓ IRÁNI TANKER EGY HETE ÜTKÖZÖTT EGY KÍNAI HAJÓVAL, MAJD KIGYULLADT, 32 FÕS LEGÉNYSÉGE NEM ÉLTE TÚL A BALESETET. LEGKEVESEBB KÉT EMBER MEGHALT ÉS HATVANÖTEN MEGSÉRÜLTEK PERU DÉLI RÉSZÉN EGY 7,3-ES ERÕSSÉGÛ FÖLDRENGÉS KÖVETKEZTÉBEN, 17 EMBERT ELTÛNTKÉNT TARTANAK NYILVÁN. MÁR A MÁSODIK SZIGETET TELEPÍTIK KI VULKÁNKITÖRÉS MIATT PÁPUA ÚJ-GUINEÁBAN, A BAJBA JUTOTTAK ELLÁTÁSÁT A NEMZETKÖZI VÖRÖSKERESZT SEGÍTI. 12 MILLIÓ DOBOZ SZALMONELLAGYANÚS BABATEJPORT VON VISSZA 83 ORSZÁGBÓL A LACTALIS, A SÚLYOS FERTÕZÉSÉRT FELELÕS ÉSZAK-FRANCIAORSZÁGI TEJÜZEMET BEZÁRTÁK. A DUNÁBA ESETT EGY FÉRFI AZ ÚJPESTI VASÚTI HÍDRÓL, A VÍZIRENDÕRÖK PERCEKEN BELÜL MEGTALÁLTÁK ÉS KIMENTETTÉK. FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT KÉT SZEMÉLYGÉPKOCSI A 67-ES FÕÚTON, SZULIMÁN ÉS CSERTÕ KÖZÖTT, A BALESETNEK HÁROM SÉRÜLTJE VAN. KIGYULLADT EGY VÁLYOGHÁZ LADÁNYBENÉN, A LAKÁSTÛZBEN MEGHALT EGY EMBER. ÁROKBA HAJTOTT, MAJD VISSZACSAPÓDOTT AZ ÚTRA EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI MARCALTÕ ÉS IHÁSZ KÖZÖTT, AZ AUTÓ VEZETÕJÉT KÓRHÁZBA SZÁLLÍTOTTÁK. KIGYULLADT EGY BÓDÉ BUDAPESTEN, A KONDOROSI ÉS A BUDAFOKI ÚT KERESZTEZÕDÉSÉBEN, EGY HASZNÁLATON KÍVÜLI GYÁRTELEPEN; EGY EMBER MEGHALT A TÛZBEN. MEGKÜLÖNBÖZTETÕ JELZÉST HASZNÁLÓ MENTÕAUTÓVAL ÜTKÖZÖTT EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI A 40-ES FÕÚTON, ABONY KÜLTERÜLETÉN, A BALESETNEK EGY SÚLYOS SÉRÜLTJE VAN.