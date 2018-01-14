2018. január 14.,
vasárnap, Bódog napja

Tűzhalál Ladánybenén

Hír TV

2018. január 14., vasárnap 10:40, frissítve: vasárnap 11:52

Kigyulladt hajnalban egy 30 négyzetméteres vályogház a Bács-Kiskun megyei Ladánybenén.

A leégett épületben egy embert holtan találtak a tűzoltók. Azt egyelőre nem tudni, mitől kapott lángra a ház, a katasztrófavédelem szakemberei még keresik a tűz okát.

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TűzLadánybene

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