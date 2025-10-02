Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 02. Csütörtök Petra napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Komment 17:50

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Tűzfalcsoport: A Tisza Párt kíméletlen megszorításokra készül + videó

2025. október 02., csütörtök 17:00 | HírTV

A portál egy olyan felvételt hozott nyilvánosságra Tarr Zoltánról, a Tisza Párt alelnökéről, amelyben többek között arról beszél, idézem: "az egészségügyre és az oktatásra is igaz, hogy ugyanazt a rendszert, ami eddig volt, nem feltétlenül szabad és kell fenntartani."

  • Tűzfalcsoport: A Tisza Párt kíméletlen megszorításokra készül + videó

Egy leleplező felvételt tett közzé a Tűzfalcsoport közösségi oldalán: a videón a Tisza Párt alelnöke beszélt támogatóik előtt még februárban Sárospatakon. Tarr Zoltán többek között azt mondta, hogyha hatalomra kerülnek, átalakítják az igazságügyi rendszert. Majd arról is lerántja a leplet, hogy egy olyan csoporttal állnak kapcsolatban, akik a Lengyelországban végbement változásokban is részt vettek.

További híreink

Hétvégétől nagyot változik az időjárás

Szlovákia, Románia, NAV-végrehajtás: A Tisza Párt netceleb Vályi István trükközése a cégekkel

"Kéne egy rendes pszichiátert keresni…" – Mi történik? A Bódi tesók legnagyobb traumájából űztek gúnyt Tallós Ritáék

Az UEFA lesújthat a Genk–Fradi meccsen, rettegő családokról írnak a belgák

Két csillagjegy, akiknek a káosz uralta élete végre lecsillapodik

Magyar Péternek meszeltek

Ez a döbbenetes tárgy volt Kaszás Nikolett holtteste mellett – Itt a lány halálának a brutális titka

Lidl-akció: 999 forintért a tiéd lehet a 8 részes Parkside szett

Ruszin-Szendi Romulusz fenyegetőzésbe kezdett, kiakadt Magyar Péter bejegyzése után + videó

További híreink

Ruszin-Szendi Romulusz fenyegetőzésbe kezdett, kiakadt Magyar Péter bejegyzése után + videó

Elfogadhatatlan döntés Strasbourgban: az Európa Tanács elutasította az új magyar bírói jelölteket

Ezzel a lépésével Trump akár el is döntheti a háború kimenetelét

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Szlovákia, Románia, NAV-végrehajtás: A Tisza Párt netceleb Vályi István trükközése a cégekkel
2
Merkel történelmi tévedése: így tette tönkre Németországot az illegális bevándorlás
3
Ruszin-Szendi Romulusz nagy bajban: fegyverbotrányból bűncselekmény-gyanú lehet
4
Megállapodás nélkül távoztak vacsorára: Patthelyzet az informális koppenhágai EU-csúcson – Mi a tét? + videó
5
Helikopterről szúrták ki az illegális tevékenységet
6
Orbán Viktor: Minden erőfeszítésünkre szükség lesz, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból + videó
7
A világ kevesebb lett – Elhunyt Jane Goodall
8
Tanúként akarja kihallgatni az ügyészség az Együtt volt politikusát a Szőlő utcai javítóintézet ügyében + videó
9
Somogyi András nem hagyja abba a kormánypártok politikusainak sértegetését és alázását + videó
10
Fegyver és rettegés: újabb pofon Magyar Péternek? A magyarok kétharmada félelemmel néz a politikusok fegyverviselésére + videó

Legfrissebb híreink

Történelmi pofon a brüsszeli elitnek – Orbán, Macron és Merz felmosták a Padlót Ursula Von Der Leyennel

Történelmi pofon a brüsszeli elitnek – Orbán, Macron és Merz felmosták a Padlót Ursula Von Der Leyennel

 Az EU-csúcs igazi nyertesei nem a Bizottság, hanem a tagállamok legerősebb vezetői lettek. Orbán Viktor, Emmanuel Macron és Friedrich Merz a háttérben megmutatták: Európa igazi irányítói a nemzeti érdekeket képviselő miniszterelnökök. A magyar kormányfő a legnagyobb győzelmet aratta, amikor lesöpörte az asztalról a vétójog eltörlésére vonatkozó brüsszeli kísérletet! A francia elnök és a német kancellár pedig – Brüsszel terveivel szembemenve – elgáncsolták a vitatott európai drónfal ötletét. Von der Leyen tervei zátonyra futottak – a vezetést átvették a nemzetek!
KATA-bomba robbanhat: rendkívüli bejelentést tesz Orbán Viktor és az MKIK elnöke – Készüljön, félmillió vállalkozó

KATA-bomba robbanhat: rendkívüli bejelentést tesz Orbán Viktor és az MKIK elnöke – Készüljön, félmillió vállalkozó

 A magyar vállalkozói szféra figyelme teljes mértékben a hétvégi, rendkívüli bejelentésre szegeződik: Orbán Viktor miniszterelnök szombaton áll ki a nyilvánosság elé Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnökével. Bár a meghívó titkolja a részleteket, a tét óriási, és a levegőben lóg a KATA valamilyen formában történő visszavezetése vagy gyökeres átalakítása. Az esemény hátterében az a tény áll, amit a Kamara már többször hangoztatott, a túlzott adminisztráció sokszor nagyobb gondot jelent a vállalkozásoknak, mint maga az adóteher. Az adózás radikális egyszerűsítése mintegy félmillió vállalkozót érint!

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Lebukott a baloldali álhírgyár: kémtoll, titokzatos szír repülő, internetblokkoló után a MOK – Takács Péter 2 újabb vádat is rögtön cáfolt

Lebukott a baloldali álhírgyár: kémtoll, titokzatos szír repülő, internetblokkoló után a MOK – Takács Péter 2 újabb vádat is rögtön cáfolt

A botrányos álhírek új csúcsa! Amikor azt hitted, már mindent láttál (kémtoll, szír diktátor, zebrák), jött a Magyar Orvosi Kamara (MOK), és tényként közölt egy durva hazugságot! Takács Péter egészségügyi államtitkár azonnal lebuktatta a MOK vezetését, és egyenesen Magyar Péter Tisza Pártjának propagandáját emlegette. A tények egyértelműek: a baloldali álhírgyár nem kímél senkit, még a háziorvosok megbecsülését sem, csak hogy politikai hergelést és káoszt okozzon. Itt a teljes cáfolat, ami egyértelműen mutatja: ki hazudik ebben a történetben!
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!