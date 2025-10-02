Tűzfalcsoport: A Tisza Párt kíméletlen megszorításokra készül + videó

Az EU-csúcs igazi nyertesei nem a Bizottság, hanem a tagállamok legerősebb vezetői lettek. Orbán Viktor, Emmanuel Macron és Friedrich Merz a háttérben megmutatták: Európa igazi irányítói a nemzeti érdekeket képviselő miniszterelnökök. A magyar kormányfő a legnagyobb győzelmet aratta, amikor lesöpörte az asztalról a vétójog eltörlésére vonatkozó brüsszeli kísérletet! A francia elnök és a német kancellár pedig – Brüsszel terveivel szembemenve – elgáncsolták a vitatott európai drónfal ötletét. Von der Leyen tervei zátonyra futottak – a vezetést átvették a nemzetek!

KATA-bomba robbanhat: rendkívüli bejelentést tesz Orbán Viktor és az MKIK elnöke – Készüljön, félmillió vállalkozó

A magyar vállalkozói szféra figyelme teljes mértékben a hétvégi, rendkívüli bejelentésre szegeződik: Orbán Viktor miniszterelnök szombaton áll ki a nyilvánosság elé Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnökével. Bár a meghívó titkolja a részleteket, a tét óriási, és a levegőben lóg a KATA valamilyen formában történő visszavezetése vagy gyökeres átalakítása. Az esemény hátterében az a tény áll, amit a Kamara már többször hangoztatott, a túlzott adminisztráció sokszor nagyobb gondot jelent a vállalkozásoknak, mint maga az adóteher. Az adózás radikális egyszerűsítése mintegy félmillió vállalkozót érint!