Egy leleplező felvételt tett közzé a Tűzfalcsoport közösségi oldalán: a videón a Tisza Párt alelnöke beszélt támogatóik előtt még februárban Sárospatakon. Tarr Zoltán többek között azt mondta, hogyha hatalomra kerülnek, átalakítják az igazságügyi rendszert. Majd arról is lerántja a leplet, hogy egy olyan csoporttal állnak kapcsolatban, akik a Lengyelországban végbement változásokban is részt vettek.
Belföld
Tűzfalcsoport: A Tisza Párt kíméletlen megszorításokra készül + videó
2025. október 02., csütörtök 17:00 | HírTV