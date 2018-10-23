Tüzérségi eszközt találtak az Ínség-sziklánál

2018. OKTÓBER 23., KEDD
KATONAI TISZTELETADÁS MELLETT, ÁDER JÁNOS JELENLÉTÉBEN VONTÁK FEL A NEMZETI LOBOGÓT AZ 56-OS FORRADALOM 62. ÉVFORDULÓJÁN, A KOSSUTH TÉREN.
1956 NEM EMLÉK, HANEM A SZÍVÜNK ÉS A GERINCÜNK MONDTA ÜNNEPI BESZÉDÉBEN ORBÁN VIKTOR.
SCHMIDT MÁRIA: ERÕT ÉS REMÉNYT CSAK A BÜSZKESÉGRE OKOT ADÓ PILLANATOKBÓL MERÍTHETÜNK, MINT AMILYET A 62 ÉVVEL EZELÕTTI ESEMÉNYEKRE EMLÉKEZVE ÉRZÜNK.
KORMÁNYSZÓVIVÕI IRODA: ORSZÁGSZERTE 595 RENDEZVÉNYT TARTANAK AZ OKTÓBER 23-AI NEMZETI ÜNNEP ALKALMÁBÓL.
SZIJJÁRTÓ PÉTER: HÁLÁSAK VAGYUNK 1956 VALAMENNYI HÕSÉNEK, MIVEL NAGY SZEREPÜK VAN ABBAN, HOGY MA ÉLVEZHETJÜK A SZABADSÁGOT.
KÓSA LAJOS: 1956-BAN MEGVALÓSULT A NEMZETI EGYSÉG.
MSZP: A JELENLEGI HATALOM KIREKESZTÉSRE, GYÛLÖLETKELTÉSRE HASZNÁLJA A HAZASZERETETET.
MAGYARORSZÁG A SZABADSÁGHARCOSOK NÉPE MONDTA ORBÁN BALÁZS, A TORONTÓI MAGYAROKNAK TARTOTT ÜNNEPI BESZÉDÉBEN.
LMP: 1956 ÜZENETE, HOGY A MAGYARSÁG NEM TÛRI AZ IDEGEN HATALMAK BEFOLYÁSÁT ÉS NEM TÛRI AZ AZOKAT KISZOLGÁLÓ RENDSZEREK ÖNKÉNYÉT SEM.
SZILÁGYI PÉTER: A MAI NAP ÖRÖMÜZENETE, HOGY AZ AMERIKAI MAGYAROK VISSZATÉRTEK A MAGYARSÁG KÖZÖSSÉGÉBE.
SZAKÉRTÕ: A JEGYZÕ, VAGY A KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG MONDJA MEG, HOGY EGY FÚRT KÚTNAK VAN-E ENGEDÉLYE.
A JOBBIK-FRAKCIÓ VOLT ALELNÖKE ÉS A KOSDI POLGÁRMESTER IS KILÉP A JOBBIKBÓL ÍRJA VOLNER JÁNOS KÖZÖSSÉGI OLDALÁN.
FRANCIA HÍRÜGYNÖKSÉG: 1800 FÕS MIGRÁNSTÁBOR KIÜRÍTÉSÉT KEZDTÉK MEG A HATÓSÁGOK GRANDE-SYNTHE-BEN.
THE NEW YORK TIMES: ROBBANÓSZERKEZETET TALÁLTAK SOROS GYÖRGY HÁZÁNÁL, A LEVÉLLÁDÁBAN.
KÁRPÁTALJA KORMÁNYZÓJA AZ OROSZ TITKOSSZOLGÁLATOK PROVOKÁCIÓJÁNAK TARTJA A MAGYARELLENES PLAKÁTOK KIHELYEZÉSÉT.
NEMZETISÉGI VISZÁLY SZÍTÁSA MIATT INDUL ELJÁRÁS KÁRPÁTALJÁN A MAGYARELLENES ÓRIÁSPLAKÁTOK ÜGYÉBEN.
SZERGEJ LAVROV: MOSZKVA MAGYARÁZATOT VÁR WASHINGTONTÓL AZ INF-SZERZÕDÉS JÖVÕJÉVEL KAPCSOLATBAN.
NYIKOLAJ PATRUSEV: MOSZKVA KÉSZ EGYÜTTMÛKÖDNI AZ INF-SZERZÕDÉSSEL KAPCSOLATOS KIFOGÁSOK ÜGYÉBEN.
A CIA IGAZGATÓJA TÖRÖKORSZÁGBA UTAZOTT A SZAÚD-ARÁBIAI ÚJSÁGÍRÓ MEGGYILKOLÁSÁNAK ÜGYÉBEN, A LÁTOGATÁST HIVATALOSAN NEM JELENTETTÉK BE - MTI.
TÖRÖK ÁLLAMFÕ: ELÕRE ELTERVEZTÉK A SZAÚDI ÚJSÁGÍRÓ MEGGYILKOLÁSÁT.
SPANYOL VÉDELMI MINISZTER: AZ EMBERI JOGOK SÚLYOS MEGSÉRTÉSE DZSAMÁL HASOGDZSI ELLENZÉKI ÚJSÁGÍRÓ MEGGYILKOLÁSA.
A DZSAMÁL HASOGDZSI MEGGYILKOLÁSA MIATT KIALAKULT NEMZETKÖZI BOJKOTT ELLENÉRE, SOKMILLIÁRD DOLLÁROS ÜZLETEKRE SZÁMÍT SZAÚD-ARÁBIA A GAZDASÁGI KONFERENCIA RÉVÉN.
KÉT AMERIKAI HADIHAJÓ LÉPETT BE HÉTFÕN A KÍNÁT TAJVAN SZIGETÉTÕL ELVÁLASZTÓ TAJVANI-SZOROSBA, A FESZÜLT KÍNAI-AMERIKAI VISZONY IDEJÉN.
THE TIMES OF ISRAEL: KÍNZÁSSAL VÁDOLJA A HRW NEVÛ EMBERI JOGI SZERVEZET A PALESZTIN HATÓSÁGOT ÉS A RADIKÁLIS HAMÁSZ SZERVEZETET.
THERESA MAY: A KILÉPÉSI MEGÁLLAPODÁS-TERVEZET 95 SZÁZALÉKBAN ELKÉSZÜLT.
TÖBB SZÁZEZRES TÖMEG TÜNTETETT LONDONBAN A BRIT EU-TAGSÁG MEGSZÛNÉSE ELLEN.
A BRIT TUDÓSOK FELE NEM BIZTOS ABBAN, HOGY NAGY-BRITANNIÁBAN MARAD A BREXIT UTÁN MTI.
CSEH KÜLÜGYMINISZTER: KÖZÖSEN KELLENE VÉDELMEZNI A LIBERÁLIS DEMOKRÁCIÁT.
SZIJJÁRTÓ: A KORMÁNY NAGYRA BECSÜLI ANDREJ BABIS CSEH MINISZTERELNÖK KIÁLLÁSÁT MAGYARORSZÁG MELLETT.
NÉMET HÍRPORTÁL: GYULLADÁSVESZÉLY MIATT VISSZAHÍV 1,6 MILLIÓ AUTÓT A BMW, A 2010 AUGUSZTUSA ÉS 2017 AUGUSZTUSA KÖZÖTT GYÁRTOTT DÍZEL SOROZATBÓL.
A NÉMETEK TÖBBSÉGE ELÉGEDETLEN AZ ÚGYNEVEZETT DÍZELVÁLSÁG KORMÁNYZATI KEZELÉSÉVEL.
EGY CSEH KATONA MEGHALT, KETTÕ MEGSEBESÜLT, AMIKOR A SINDAND TÁMASZPONTON EGY AFGÁN KATONA MEGTÁMADTA A CSEH HADSEREG HARCKOCSIJÁT AFGANISZTÁNBAN MTI.
KÖRÖZÖTT MIKROBUSZT VEZETÕ MOLDÁV EMBERT TARTÓZTATTAK FEL A CSENGERSIMAI HATÁRON A RENDÕRÖK, A BUSZT LEFOGLALTÁK, A SOFÕRT ELÕÁLLÍTOTTÁK.
KÉSSEL MEGFENYEGETTEK EGY TAXISOFÕRT EGERBAKTÁN, MERT A NAGY TÁVOLSÁG MIATT ELÕRE KÉRTE A PÉNZT, A SOFÕR ELMENEKÜLT, A TÁMADÓ ELLEN ELJÁRÁS INDULT.
ELFOGTAK EGY AFGÁN FÉRFIT DUNAHARASZTIBAN A RENDÕRÖK, NEM TUDTA MAGÁT IGAZOLNI, EZÉRT ELÕÁLLÍTOTTÁK A SZIGETSZENTMIKLÓSI RENDÕRSÉGEN.
SZAKÉRTÕ: ÉRDEMES BANKFIÓKI ATM-BÕL PÉNZT FELVENNI, VAGY MEGVIZSGÁLNI AZ AUTOMATA ELEJÉT, HOGY VAN-E RAJTA RÁÉPÍTETT ESZKÖZ.
ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET: A CSAPADÉKOS IDÕJÁRÁSNAK KÖSZÖNHETÕEN ORSZÁGSZERTE JAVULT A LEVEGÕ MINÕSÉGE.