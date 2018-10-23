2018. október 23.,
kedd, Gyöngyi napja

Tüzérségi eszközt találtak az Ínség-sziklánál

MTI

2018. október 23., kedd 16:25, frissítve: kedd 16:32

Tüzérségi eszközt találtak Budapesten, a Szabadság hídnál kedden délután - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs tisztje az MTI-vel.

Markovics Zita elmondta: a Szabadság hídtól északra körülbelül 150 méterre, az úgynevezett Ínség-sziklánál került elő egy 15 centiméter átmérőjű tüzérségi eszköz.

A tűzszerészi munkálatok miatt a hídnál lezárják a budai alsó rakpartot, a felső rakparton, valamint a híd északi járdáján nem közlekedhetnek a gyalogosok sem.

Képünk illusztráció.

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