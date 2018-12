Tüzelőt osztanak rászorulóknak az Ökumenikusok

A hideg beálltával több száz család kap ilyen teherautónyi, 15 mázsa tüzelőt az Ökumenikus Segélyszervezet jóvoltából.

Az Ökumenikus Segélyszervezet akkor tud segíteni ilyen kézzel fogható formában is, hogyha bennünket adományokkal támogatnak, ezért is van az, hogy a mai segélyakció is csatlakozik az Ökumenikus Segélyszervezet országos adventi pénzadomány gyűjtéséhez. Az adománygyűjtés a jól ismert 1353-as adományvonalon zajlik, a 1353-ra egyetlen hívás 250 forintot jelent. Tehát, hogy egészen plasztikusan mondjuk, egy ilyen teherautónyi fa, ami 80 ezer forint értéket képvisel, az 300 hívást jelent, ami elegendő egy családnak az egész téli fűtésre – mondta el Gáncs Kristóf a szervezet kommunikációs igazgatója.