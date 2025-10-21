Keresés

Belföld

Tűz ütött ki hétfő este a MOL százhalombattai olajfinomítójánál + videó

2025. október 21., kedd 12:00 | HírTV

A tűzesetről Csámpai Attila, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője adott rövid tájékoztatást.

  • Tűz ütött ki hétfő este a MOL százhalombattai olajfinomítójánál + videó

Csámpai Attila: "Tíz óra után pár perccel érkezett a jelzés hozzánk, hogy a Mol területén tűz keletkezett. Nagy erőkkel vonultak a hivatásos tűzoltók, több mint 15 gépjármű, közel 60 hivatásos tűzoltó, valamint a szer-létesítményű tűzoltók is megkezdték a lángok oltását. A tűzoltók több vízsugár segítségével illetve habágyúk segítségével oltották a lángokat, illetve jelen pillanatban is oltják, hiszen még mindig tart a tűz oltása. Az eddigi információk szerint személyi sérülés nem történt, a tűz lokalizálása még mindig folyamatban van."

