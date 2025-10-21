Tűz ütött ki hétfő este a MOL százhalombattai olajfinomítójánál + videó

Megosztás itt:

Csámpai Attila: "Tíz óra után pár perccel érkezett a jelzés hozzánk, hogy a Mol területén tűz keletkezett. Nagy erőkkel vonultak a hivatásos tűzoltók, több mint 15 gépjármű, közel 60 hivatásos tűzoltó, valamint a szer-létesítményű tűzoltók is megkezdték a lángok oltását. A tűzoltók több vízsugár segítségével illetve habágyúk segítségével oltották a lángokat, illetve jelen pillanatban is oltják, hiszen még mindig tart a tűz oltása. Az eddigi információk szerint személyi sérülés nem történt, a tűz lokalizálása még mindig folyamatban van."