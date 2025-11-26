Keresés

Belföld

Tüttő Katának szinte nulla esélye van, hogy megszavazzák főpolgármester-helyettesnek

2025. november 26., szerda 06:31 | Magyar Nemzet
Budapest Karácsony Gergely főpolgármester-helyettes Fővárosi Közgyűlés Tüttő Kata

A Fővárosi Közgyűlés mai ülésén ismét napirendre kerül Tüttő Kata főpolgármester-helyettesi jelölése, ám információink szerint a politikus megválasztásának gyakorlatilag nincs esélye, mivel sem a nagyobb, sem a kisebb frakciók nem támogatják Karácsony Gergely jelöltjét. A városvezetésnek a bíróság felszólítása miatt kötelező előterjesztenie a javaslatot, noha Budapest már több mint egy éve működik helyettes nélkül.

  • Tüttő Katának szinte nulla esélye van, hogy megszavazzák főpolgármester-helyettesnek

teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján érhető el.

A Fővárosi Közgyűlés mai ülésén tárgyalni fogja a főpolgármester-helyettes megválasztásával kapcsolatos javaslatot. A bíróság felszólítására reagálva Karácsony Gergely a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésére előterjeszti a helyettesekről szóló javaslatot.

A főpolgármester pedig Tüttő Katát, az MSZP politikusát, korábbi főpolgármester-helyettest fogja jelölni a tisztségre előterjesztésében. 

A politikus megválasztásában ugyanakkor a Magyar Nemzet értesülései szerint egyik nagy, és több kisebb frakció sem támogatja Karácsonyt, így Tüttő Katának szinte nulla esélye van a többséget jelentő 17 szavazat megszerzéséhez. 

Mint ismert, már több mint egy éve működik főpolgármester-helyettes nélkül Budapest. A Fővárosi Közgyűlés tavaly november óta nem tudott megegyezni Karácsony Gergely helyettesének személyéről. A fővárosi kormányhivatal 2024. december 20-án fordult a Fővárosi Törvényszékhez az ügyben. A törvényszék 2025. március 18-án kihirdetett ítélete megállapította, hogy a fővárosi önkormányzat elmulasztotta teljesíteni a törvényi kötelezettségét azzal, hogy a Fővárosi Közgyűlés nem választott meg a saját tagjai közül legalább egy főpolgármester-helyettest.

Az ítélet ellen a fővárosi önkormányzat március 31-én fellebbezést nyújtott be, amelyet a Fővárosi Ítélőtábla végül nem hagyott helyben. A döntés értelmében pedig most a főpolgármesternek javaslatot kell tennie a főpolgármester-helyettes személyére. 

Mint arról már beszámoltunk, legutóbb 2024 novemberében vette napirendre a Fővárosi Közgyűlés a főpolgármester-helyettes megválasztását, a kormányhivatal kérésére.

A Fővárosi Közgyűlésben az ülés kezdetén azonban Barabás Richárd javaslata nyomán visszavonták az előterjesztést. Így továbbra sincs főpolgármester-helyettes.

A tisztség megszavazására egyébként is rendkívül kevés esély volt, ugyanis a Tisza Párt frakcióvezetője, Ordas Eszter bejelentette: nem szavaz Karácsony Gergely helyetteséről a Tisza Párt budapesti frakciója, amíg nem terjeszti elő az szmsz-módosítási javaslatukat a közgyűlésben.

