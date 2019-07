Orbán Viktor, a Fidesz elnöke évről évre a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor rendezvényén mondja el, mit gondol a világban zajló folyamatokról, merre van az előre a Kárpát-medencei magyarságnak, és hogy mit hoz a jövő Közép-Európának. Ezek azok a politikai diskurzusok, ahol a kormányfő kötetlen formában meséli el,

miért kell megőriznünk identitásunkat, miért kell összefognunk szomszédainkkal, miért kell megvívnunk a csatáinkat Brüsszellel.

Tusványos nemcsak a Kárpát-medencében és Közép-Európában igazodási pont, hanem a nagyvilágban is. Itt nem a szemöldökcsipeszek, hanem olyan fajsúlyos témakörök kerülnek terítékre, mint például a keresztény identitás, a biztonság, a bevándorlás vagy a nemzetállamok kérdése.

Best of Tusványos

#1 „A nyugati típusú kapitalizmus válságban van, mert eltávolodott az erkölcsi értékektől, saját korábbi morális kötőanyagát is elvesztette”.

#2 „Ki kellett mondanunk azt, hogy egy demokrácia nem szükségképpen liberális. Az, hogy valami nem liberális, még lehet demokrácia”.

#3 „Az európai baloldal […] a bevándorlás problémájában nem veszélyforrást, hanem lehetőséget lát. A baloldal mindig is gyanakvással nézett a nemzetekre és a nemzeti identitásra”.

#4 „A következő évtizedeknek lesz egy vezérkérdése Európában, ez pedig úgy hangzik, hogy az európaiaké marad-e Európa? Úgy hangzik, hogy Magyarország a magyarok országa lesz-e, Németország a németek országa lesz-e? Franciaország a franciák országa lesz-e, vagy Olaszország az olaszok országa lesz-e vagy sem? Kik fognak élni Európában? Ez a történelmi kérdés, amellyel ma szembe kell néznünk”.

#5 „Összefüggés van az Európába áramló törvénytelen bevándorlók és a terrorizmus térnyerése között”.

#6 „A XX. században megjelent a modern baloldal Közép-Európában, aminek eredményeképpen Magyarországon egy új magatartás is kialakult. Ez pedig az, hogy amikor a baloldal erre időnként lehetőséget kapott, akkor rárontott a saját nemzetére”.

#7 „Szeretném nagyon egyértelműen megfogalmazni a véleményemet: ha megtagadják az Erdélyben élő magyaroktól az autonómiát, akkor Románia szerintem nem kellő alappal kéri felvételét az Európai Unióba, és ez a vélemény valószínűleg nemcsak magyar vélemény, hanem minden olyan ország véleménye lesz, ahol egyébként természetesnek veszik az autonómiát”.

#8 „Van tehát egy ajánlatunk a szomszédjaink számára: építsük meg közösen a Kárpát-medencét. Ehhez persze az kell, hogy a kölcsönös tisztelet alapján álljunk, az ajánlatunk is csak ebben a szellemben érvényes. A kölcsönös tisztelet pedig megköveteli az őszinte beszédet. Itt van rögtön erre a remek alkalom a százéves évforduló okán. Száz éve lépett be Románia a modern Románia korszakába. Értjük, hogy az ő nézőpontjukból ezen van mit ünnepelni. Azt kérjük, hogy ők értsék meg, hogy a mi nézőpontunkból meg nincs mit ünnepelni. És azt is kérjük, hogy nézzünk szembe azzal a ténnyel, hogy a modern Románia száz éve nem tud mit kezdeni azzal a természeti ténnyel, hogy itt él több mint másfél millió magyar”.

#9 „Közép-Európa az elmúlt években sikeresebbnek bizonyult a válságkezelésben, mint a Nyugat, és ennek súlyos következményei lesznek Európa jövőjére nézve”.

#10 „Ebben a küzdelemben, amely a globális elitek politikába delegált képviselői és a hazafias érzelmű politikai vezetők és országok közötti küzdelmet illeti, Magyarország jó oldalon, a hazafiak oldalán áll”.

#11 „Nem lesz diadalmenet Magyarország újjászervezése, mert nem egyszerű arra kérni az embereket, hogy változtassanak életmódot. […] De a változások végül a nemzet reneszánszát fogják elhozni”.

#12 „A fiatalabbakat szeretném arra emlékeztetni, azt a ködbe vesző emléket felidézni, hogy mi már egyszer ’98 és 2002 között is voltunk kormányon, tehát nem nyelvbotlás, amikor azt mondom, hogy a harmadik kormányzati ciklusunkat lezártuk, és megkezdtük a negyediket. 1990-re, a magyar demokrácia születésnapjára visszatekintve azt mondhatjuk, hogy 16 évet voltunk ellenzékben, és 12 évet voltunk kormányon. Ha Isten engedi és élünk, ennek a négy évnek a végén, ami előttünk áll, azt mondhatjuk, hogy helyreállt az egyensúly. A miniszterelnöki székfoglaló beszédemben is elmondtam, hogy a kormány azonban sportemberekből áll, és hogy nem érjük be döntetlennel”.

