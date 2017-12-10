2017. december 10.,
vasárnap, Judit napja

Tüntettek a szientológusok

Hír TV

2017. december 10., vasárnap 08:08

Tüntetésen követeltek vallásszabadságot Budapesten a szcientológusok. A résztvevők a Deák Ferenc térről a Sándor-palotához vonultak, ahol egy kiáltványban arra kérték a köztársasági elnököt, hogy segítse ügyükben a társadalmi beszédet.

A szcientológusoknál nemrég házkutatást tartott a rendőrség, az adatvédelmi hatóság pedig súlyos szabálytalanságokat állapított meg. A közösségnél ugyanis gyűjtötték a hívek egészségügyi adatait és a szexuális partnereik nevét is. A vallási egyesület ezután több fórumon is tiltakozott, mert szerintük megpróbálják lejáratni őket.

Hír TVvissza a címlapra
tüntetésszcientológiai egyház

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

A Hír TV-ből üzent Vona Gábor Orbán Viktornak

2

Hír TV

Sorossal vacsorázott Orbán Viktor

3

Hír TV

Ónodi-Szűcs: Minden szakdolgozó megkapta az emelést

4

Hír TV

Harmincfajta Sauska villányi vörösbort vontak ki a forgalomból

5

Hír TV

660 millióra büntették a Jobbikot

6

Hír TV

„Nem nyilatkozom, mert kinyírnak”