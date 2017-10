Tüntettek a jobbikos városvezetés ellen

A városházának háttal, táblákkal a kezükben tiltakoztak a városvezetés munkája ellen az Ózdi Lokálpatrióta Kör tagjai. A csoport tavaly azért alakult meg, mert úgy érzik semmilyen fórumon nem mondhatják el a véleményüket arról, hogy szerintük nincsenek valódi tervei a városvezetésnek, csak látszatintézkedések zajlanak Ózdon.

„Az rendben van, hogy a köztéri szobrokat átviszik A-ból B-pontba, az is rendben van, és örülünk neki, hogy szerelemlakatfa van, meg az újszülött gyerekeknek facsemetét lehet ültetni, de gyakorlatilag milyen projekteket akarnak ők megvalósítani. Ezt mi most azt kell, hogy mondjam, hogy egyáltalán nem látjuk” – mondta Fodor Erika, a tüntetés szervezője.

A csendes demonstráción megjelent a város polgármestere is. Janiczak Dávid szerint ők mindig nyitottak voltak a párbeszédre, de jobbnak látná, ha a táblák helyett valódi kérdéseket tennének fel neki a munkáját bíráló ózdiak.

„A tüntetés és a véleménynyilvánításnak egy demokratikus formája, aminek minden formáját támogatom Ózd városában. Csakúgy mint a közmeghallgatást, ami egyébként most volt pár órával ezelőtt, élőben közvetített a televízió és nagyon sajnálom, hogy nem jöttek el. Ott feltehették volna a kérdéseiket. Én nyitott vagyok a párbeszédre, most is ha bárki idejönne, én most is nagyon szívesen beszélgetnék vele” – mondta a jobbikos városvezető.

A demonstráció végig békésen zajlott.