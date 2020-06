Tüntetést szerveztek az SZFE hallgatói

Mindössze 8 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4094-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elmúlt 24 órában nincs újabb elhunyt, így változatlanul 570 az elhunytak száma. Miközben a magyar járványügyi védekezés az egyik legsikeresebbnek számít Európában, az itteni áldozatok közül majdnem minden tizedik a Pesti úti idősek otthonában hunyt el - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kossuth Rádióban. Gulyás Gergely közölte, a hatósági vizsgálat megállapította a fenntartó, a Fővárosi Önkormányzat felelősségét. Az ügyben a bíróság mond majd ítéletet. Bár Magyarországon lezajlott a koronavírus-járvány első szakasza, nem szabad hátradőlni, mert továbbra is jelen van a kórokozó, tart a világjárvány - mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos. Visszafizettetné a kormánnyal Erzsébetváros DK-s polgármestere a járvány elleni védekezés költségeit. Niedermüller Péter mintegy 35 millió forintot várna a kormánytól. A városrész korábbi fideszes polgármestere, Vattamány Zsolt szerint furcsa, hogy a tízmilliárdos költségvetéssel rendelkező önkormányzat a járványhelyzet esetén nem hajlandó néhány tízmillió forintot költeni a saját lakóira. Még több pénzt követel az ellenzék a kormánytól a Lánchíd felújítására. A kormány 6 milliárd forintot adna a beruházásra, de a főpolgármester szerint 10 milliárdra lenne szükség. Az LMP viszont már 25 milliárd forintot követelne az államtól. Nehezen lehetne azt állítani, hogy a fővárosnak ne lenne pénze a kötelezettségeire - fogalmazott a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kossuth Rádióban. Gulyás Gergely a Lánchíd felújítása kapcsán elmondta, Tarlós István volt főpolgármester úgy adta át Budapestet Karácsony Gergelynek, hogy 40 milliárd forint és 160 milliárd forintnyi lekötött államkötvény állt a fővárosi önkormányzat rendelkezésére. Feljelentést tesz nemzeti jelkép megsértése miatt a Mi Hazánk mozgalom a Budapest Pride szervezői ellen, mivel a Szent Koronával és egy szivárvánnyal hirdetik a rendezvényt. A fizetési kedvezmények 62 milliárd forintnyi adót hagytak a családoknál, a lakosságnál és a vállalkozásoknál a koronavírus-járvány első szakaszában – közölte Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. Nőtt a férfiak gyermekvállalási kedve – mondta a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért stratégiai elnökhelyettese. Molnár Balázs közölte: a családvédelmi akcióterv bevezetését követő felmérésük szerint több férfi szeretne kettő vagy három gyermeket, mint nő. A kormány elkötelezett a családok erősítése mellett, a családpolitikai intézkedések ezen közösségek megerősítéséért születtek - erről a családpolitikáért felelős helyettes államtitkár beszélt a Ficsak apák napi rendezvényén. Beneda Attila hozzátette, a koronavírus-járvány okozta helyzet megmutatta, milyen fontos a család, hogy fontosak az apai és anyai szerepek, amelyek sok tekintetben „csereszabatosak”. A családon belül egyenlőek vagyunk, de nem egyformák. George Floyd halálát ürügyként használják fel azok, akik az amerikai társadalmat faji törésvonalak mentén akarják megosztani - szögezte le Melissa O'Sullivan amerikai elemző a Kossuth Rádióban. A feszültséget szítók tudatosan taszíthatják polgárháborúba az Egyesült Államokat – mondta Földi László biztonságpolitikai szakértő a Bayer Showban. Önkormányzati, vajdasági tartományi és parlamenti választásokat tartottak Szerbiába. Fölényesen győzött az Aleksandar Vucic államfő vezette jobbközép Szerb Haladó Párt a Szerbiában tartott parlamenti választáson, amelyen az első becslések szerint a szavazatok mintegy 63,4 százalékát szerezte meg. Világszerte 8 770 629 ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 464 039, a gyógyultaké 4 347 645 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. A schengeni övezethez tartozó országokból már szabadon léphetnek Spanyolországba, július 1-től pedig a világ összes országának állampolgárai előtt megnyílnak a spanyol határok. Horvátországban harmadik napja nő az új koronavírussal fertőzöttek száma, a válságstáb ezért szigorításokat vezet be azokban a megyékben, ahol ismét elterjedt a vírus. Romániában immár ötödik napja 300 fölött van a napi megbetegedések száma, eddig összesen több mint 24 ezer fertőzöttet regisztráltak. Egy egész járást lezárhatnak a németországi Észak-Rajna-Vesztfália tartományban az új típusú koronavírus terjedésének megállítására, mert járványgóc alakult ki egy helyi húsüzemben. Belgiumban az elmúlt 24 órában ketten haltak meg a vírusfertőzéshez kötődően, Hollandiában egy ember hunyt el. Luxemburg több mint harmadik hete nem jelentett a koronavírushoz köthető egyetlen halálesetet sem. Törökországban egy nap alatt 1192-vel nőtt az igazolt fertőzöttek száma, a járvány következtében eddig 4927-en hunytak el. Oroszországban június eleje, Moszkvában pedig április 9. óta a legkisebb mértékben nőtt az igazolt Covid-19-fertőzöttek száma egy nap leforgása alatt. Vlagyimir Putyin orosz államfő nem zárta ki a 2024-es elnökválasztáson való indulásának lehetőségét a Rosszija 1 tévéállomásnak adott interjúban. Több mint három és fél hónap után ismét kampánygyűlést tartott az oklahomai Tulsában Donald Trump amerikai elnök, aki a novemberi elnökválasztáson újra ringbe száll, hogy ő maradhasson a Fehér Ház lakója. Egy líbiai származású 25 éves férfi halálra késelt három embert, hármat pedig súlyosan megsebesített a dél-angliai Readingben. Terrorcselekménynek minősítette a rendőrség a dél-angliai Reading városában elkövetett késeléses támadást. Zavargások voltak a németországi Stuttgart belvárosában, az órákig tartó utcai harcban 19 rendőr megsebesült. A rendőrség közleménye szerint az indulatok egy kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt tartott igazoltatás után szabadultak el. Hatalmas gázrobbanás történt Kijevben egy kilencemeletes házban, két ember holttestét emelték ki a romok alól, a sérültek száma egyelőre nem ismert - jelentették ukrán hírportálok. Kilenc embert sebesített meg egy ismeretlen lövöldöző a New York állambeli Syracuse-ben. Szlovéniában 22 migránst találtak a hatóságok két Szerbiából érkezett tartályos teherautóban. A parassapusztai határ közelében fogták el azt a 36 éves német állampolgárságú férfit, aki iraki állampolgárokat akart illegálisan átszállítani a Szlovák Köztársaság államhatárán - közölte a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság. Elbúcsúztatták Karcagon a város múlt héten elhunyt polgármesterét, Dobos Lászlót. Lövöldözés és garázdaság miatt hat embert állítottak elő Örkényben, miután elfajult egy vita két család között - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. Letartóztatta a bíróság a füzesabonyi emberölés gyanúsítottját. Emberölés gyanúja miatt eljárást indított a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság egy nő ellen, aki szülés után magára hagyta gyermekét, így a csecsemő meghalt. Tíz helyett öt év együttélés után is jogosult lesz élete végéig tartó járadékra az elhunyt olimpiai érmes sportoló özvegye, ha elfogadja a parlament azt a törvénymódosító javaslatot, amelyet három fideszes politikus nyújtott be. Labdarúgó NB I: Kaposvár – Kisvárda 1:2 Szegedi Károly ötszörös magyar bajnok kenus és montreali olimpikon nevét kapta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Újfehértó sportközpontja.