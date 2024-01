Érdektelenségbe fulladt a szombati tüntetés + videó

A Belügyminisztérium elé hívta az embereket szombaton a PDSZ, és az Egységes Diákfront. A civil szervezetek azzal hergeltek, hogy nem minden iskolai dolgozó fogja megkapni a több mint harminc százalékos béremelést.

A demonstráción több ismerős aktivista is megjelent. Pankotai Lili a tüntetések meghatározó résztvevője a Magyar Nemzet riporterének nem válaszolt arra kérdésre, hogy miért nem ért egyet a béremelésekkel.

A tüntetésen felbukkant Juhász Péter is, aki szerint nem méltányosak az emelések az infláció mértékéhez képest.

A szombati tüntetésre a belügyminiszter parlamenti államtitkára, Rétvári Bence is reagált.