Túltolták Németh Szilárdot, bírságot kapott a Csepeli Hírmondó

1 millió 380 ezer forintra büntette a Nemzeti Választási Bizottság a Csepeli Hírmondót a Németh Szilárd melletti kampányolása miatt. Nemrég az Együtt nyújtott be kifogást, mert a lap március 29-i számában a fideszes jelölt jóval nagyobb felületet kapott, mint a többi ellenzéki jelölt. A Csepeli Hírmondó korábban is követett el jogsértéseket, ezt a választási bizottságok és a Kúria is megállapította.

„Felszólítjuk Németh Szilárdot, hogy legyen szíves ezt a saját pénzéből fizesse majd ki, ugyanis az nem lenne elfogadható, hogy a Csepeli Hírmondóra kiszabott büntetést, azért, mert Németh Szilárd mellett kampányoltak, még továbbra is az adófizetők pénzéből fizetnék ki” – reagált az NVB döntésére Szabó Szabolcs, az Együtt országgyűlési képviselője.