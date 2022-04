Túltolta az LMBTQ-őrületet a Disney, már ötvenmilliárdot veszített

Megosztás itt:

Ron DeSantis floridai kormányzó a napokban döntött úgy, hogy újabb csapást mér a gyermekvédelmi törvény ellen uszító Disney vállalatra, ezért aláírta azt a törvényjavaslatot, amely megszünteti a Walt Disney World különleges önkormányzati státusát az államban. Florida ezzel véget vetett annak az 1967-ben beiktatott törvénynek, amely lehetővé tette, hogy a kerület – amely a vállalat több mint 25 ezer hektáron fekvő közép-floridai vidámparkjait foglalja magába – ugyanolyan hatáskörrel járjon el, mint egy megyei önkormányzat. Azzal, hogy megszűnik ez a jogkör, a Disney jóval magasabb adót kénytelen fizetni a jövőben. A törvénymódosítás aláíráskor DeSantis azt mondta, hogy a Disney egy „Burbankben, Kaliforniában székelő vállalat, és gazdasági erejét arra fogja felhasználni, hogy megtámadja a szülőket az államomban. Ezt provokációnak tekintjük, és vissza fogunk vágni!”.

Ron DeSantis floridai kormányzó a napokban döntött úgy, hogy újabb csapást mér a gyermekvédelmi törvény ellen uszító Disney vállalatra, ezért aláírta azt a törvényjavaslatot, amely megszünteti a Walt Disney World különleges önkormányzati státusát az államban. Florida ezzel véget vetett annak az 1967-ben beiktatott törvénynek, amely lehetővé tette, hogy a kerület – amely a vállalat több mint 25 ezer hektáron fekvő közép-floridai vidámparkjait foglalja magába – ugyanolyan hatáskörrel járjon el, mint egy megyei önkormányzat. Azzal, hogy megszűnik ez a jogkör, a Disney jóval magasabb adót kénytelen fizetni a jövőben. A törvénymódosítás aláíráskor DeSantis azt mondta, hogy a Disney egy „Burbankben, Kaliforniában székelő vállalat, és gazdasági erejét arra fogja felhasználni, hogy megtámadja a szülőket az államomban. Ezt provokációnak tekintjük, és vissza fogunk vágni!”.

A kormányzó arra utalt, hogy a Disney háborút hirdetett az állam egyik törvénymódosításával szemben, amely megtiltja, hogy a gyerekeknek szexualitásról vagy szexuális ideológiákról tanítsanak egészen harmadik osztályos korig.

Florida állam ugyanis úgy véli, hogy csakis a szülők joga eldönteni, hogy mikor és milyen módon találkoznak a gyermekeik ezekkel a témákkal.

A Disney azonban nem így gondolja, a világvállalat szerint ugyanis minél korábban el kell kezdeni a gyerekek érzékenyítését. Ennek érdekében egyébként egy külön munkacsoportot is létrehoztak, amely azért felel majd, hogy minél több LMBTQ-karakter jelenjen meg a mesékben.

Miközben az Egyesült Államokban egyre több helyen jogszabályokkal korlátozzák a nemváltoztatás korhatárát és az ehhez szükséges gyógyszerek hozzáférhetőségét, a Disney az alkalmazottai és azok családjai számára létrehozott egy olyan programot, amely lehetővé teszi, hogy hozzáférjenek ezekhez az eljárásokhoz – írja a V4NA.

Egy Twitterre kikerült belső videóban a Disney egyik munkatársa azt magyarázza, hogy miként segítheti a vállalat a nemek közti átmenetet.

„Ezt a munkát annak érdekében végezzük, hogy az alkalmazottaink és azok családtagjai hitelesen és büszkén fejezhessék ki nemüket a vállalatunknál. Tájékoztatást adunk nekik a nemváltoztató eljárásokról is.”

A Disney egyik vezetője azt is elismerte, hogy a vállalat azért igyekszik növelni a sokszínűséget a cégen belül, mert az jót tesz az üzletnek. A Disney ezután egy elemzésében potenciálisan problémásnak bélyegezte a Pán Péter című klasszikus animációs film karaktereit, Csingilinget és Hook kapitányt. Előbbinél az a cég problémája, hogy a filmben vannak olyan pillanatok, amikor Csingiling testképzavarosnak tűnik és féltékeny Wendyre, akit Pán Péter kitüntetett figyelemmel kezel. Hook kapitánnyal szemben pedig azért vannak fenntartásai a Disney-nek, mert a kéz helyett viselt kampóprotézise előítéleteket szül a fogyatékkal élőkkel szemben, mivel a mesehős gonosz természetű. A Disney egyébként több másik kedvelt és népszerű mesehőst is megcélzott, köztük a kis hableányt, Ursulát és Dumbót is – olvasható a V4NA Hírügynökség cikkében.

A Disney kiváltságos jogait csorbító törvénymódosítást nagy többséggel fogadta el a floridai képviselőház még csütörtökön, majd a szenátus is kényelmes többséggel támogatta. Úgy tűnik, hogy a Disney túl erőszakosan akarta érvényesíteni az LMBTQ-mozgalom célkitűzéseit,

a törvénymódosítás bejelentése óta ugyanis a cég részvényei közel 50 milliárd dollárt veszítettek az értékükből.

Az utóbbi hónapokban a szülők is egyre inkább megelégelték, hogy a Disney az ideológiai irányvonalát az üzleti politikájába is beleépíti. Ahogy arról a V4NA is beszámolt korábban, a Disney hatalmas üzletei közé tartoznak a filmstúdiók, a műsorszóró és kábeltelevíziós hálózatok, a streamingszolgáltatások és a kiskereskedelmi termékek, ezeket pedig elkezdték bojkottálni a családok. Az eddig hűséges Disney-fogyasztók szerint „a vállalat körül az elmúlt években elszabadult a pokol”, és most már úgy vélik, hogy „a vállalat gyakorlatilag minden területén – a filmektől kezdve a streamingszolgáltatások műsorain át a vidámparkokig és a szórakoztatóipari és médiakonglomerátum egyéb kínálatáig – baloldali politikai programot követ”.

A szülők és nagyszülők arra buzdítják az embereket, hogy mondják le a különböző Disney-szolgáltatásokat. „Walt forogna a sírjában, ha látná, mit csinál mostanában a cége. Itt az ideje, hogy a háztartásodat minden Disney-dologtól megtisztítsd” – mondta az egyik szülő a Fox Newsnak. Patti Garibay szerint a Disney

már nem egy biztonságos menedék a családok számára, hanem inkább egy erkölcsi iránytű nélküli környezet

– tette hozzá. Egy Tennessee állambeli édesapa pedig azt mondta,

„Újdonsült apaként úgy döntöttem, hogy nem teszem ki a gyermekemet a Disney termékeinek – semminek, amit sugároznak, sem a vidámparkoknak. Annyi más egészséges lehetőség van számára… idővel megengedem neki, hogy megnézze a régebbi Disney-filmeket DVD-n, amelyeken én nevelkedtem – ezek olyan értékeket tanítottak, amelyekre a gyerekeknek szükségük van, és amelyeket meg is tudnak érteni, például a hűséget, a barátságot, az akadályok leküzdését és a család szeretetét.”

A fotó illusztráció: Unsplash