Belföld

Tulajdonképpen már csak idő kérdése volt, hogy erre a témára is alakul digitális polgári kör

2025. október 18., szombat 18:12 | Magyar Nemzet

Az új dpk alapítói rámutattak: a múltunk és hagyományaink megőrzése, továbbadása közös felelősségünk.

  • Tulajdonképpen már csak idő kérdése volt, hogy erre a témára is alakul digitális polgári kör

A cikk a Magyar Nemzet honlapján is elérhető.

Új digitális polgári kör alakult Csillagösvény néven. Az új DPK témája a hagyományőrzés, a tíz alapító üzenete pedig a hit a keleti gyökerű, de nyugati hatásokkal gazdagodott, ezeréves magyar kultúrában, amely a Kárpát-medencében formálódott és Európát gazdagította. Őseink példája kötelez: múltunk és hagyományaink megőrzése, továbbadása közös felelősségünk a jövő nemzedékei felé – emelték ki az új DPK oldalán.

Az alapítók között van Dörner György Kossuth-díjas magyar színművész, Petrás Mária Kossuth-díjas magyar népdalénekes, Győrffy-Villám András író, Vermes István lovasíjász, lovas oktató, Kopecsni Gábor, a Felföldi Dalia Magyar Nemzeti Harcművészeti Iskola alapítója, Szabó József hagyományőrző íjász oktató, Fábián Zoltán zenész, Fehér Viktor, kétszeres Fonogram díjas zenész, Koczka László hagyományőrző íjász és Fehér József hagyományőrző lovasíjász.

„Hiszünk abban, hogy létezik egy egységes, saját útját járó, keleti gyökerű, de ezer esztendeje a nyugat által gyarapodó, Kárpát-medencei magyar kultúra, amely évszázadokon át közösen építtette és gazdagította Európát. Időről-időre történelemformáló őseink tetteikkel írták fel a magyarság nevét Európa történelmének lapjaira. Ehhez visszatalálni és ezen az úton maradni, ma is közös feladatunk. A hagyományok és őseink történelmi emlékezete közös örökségünk, melynek megtartása s továbbadása gyermekeinknek kötelességünk!” – írták a Csillagösvény Hagyományőrző Digitális Polgári Kör oldalán.

Fotó: Shutterstock

