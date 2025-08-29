Túl sok lett a külföldi Lengyelországban: Nawrocki kiakadt az ukránokra és oroszokra

Megosztás itt:

Lengyelországban egyre több külföldi vállal munkát legális keretek között, az ukránok toronymagasan vezetik a statisztikát. A Rzeczpospolita című lengyel napilap a központi statisztikák alapján arról számolt be, hogy 2024 végén a külföldi állampolgárok 7,3 százaléka, míg 2025 júniusára már 7,6 százaléka fizetett társadalombiztosítási járulékot. Csak júliusban mintegy nyolcezer új külföldi munkavállalót jegyzett be az állami társadalombiztosító, ezzel a biztosítottak száma elérte az 1,25 milliót.

A legnagyobb külföldi csoportokat az ukránok, a fehéroroszok, a grúzok, az indiaiak és a kolumbiaiak képezik. A munkavállaló ukránok száma július végén 824 500 volt, 37 ezerrel több, mint 2024 végén. A Nemzetközi Mentőbizottság (IRC) hozzájárulásával készített, a DoRzeczy konzervatív hetilapban augusztus 23-án ismertetett elemzés szerint

a lengyelországi iskolákban (beleértve az óvodákat és a felnőttképzést biztosító iskolákat is) az előző tanévben 353 ezer külföldi diák tanult, ami az összes tanuló 5,3 százalékát teszi ki.

