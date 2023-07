Tudhatott a fél milliárdos kampánytámogatásról Karácsony Gergely

Megosztás itt:

A fővárosi közgyűlésen reagált Karácsony Gergely a titkosszolgálatok által nyilvánosságra hozott jelentésre. A Nemzeti Információs Központ felderítette, hogy a főpolgármester előválasztási kampányát támogató mozgalmához is érkezett mintegy 506 millió forint. A politikus magyarázkodásba kezdett, egy fővárosi vizsgálóbizottság létrehozását pedig lesöpörte az asztalról.



Én nem olvastam ezt a jelentést, csak azt az egy oldalt, ami a 99 Mozgalomra vonatkozik – mondta Karácsony Gergely, majd így folytatta:

Semmilyen megállapítást nem tesz azzal kapcsolatosan, hogy mi ennek a finanszírozásnak a formája, semmilyen megállapítást nem tesz azzal kapcsolatosan, hogy ez a finanszírozás törvénytelen lenne. Ha a titkosszolgálat nem tudott föltárni ilyeneket, akkor azt gondolom, hogy a fővárosi vizsgálóbizottságnak sem lenne sok sansza és nem lesz ilyen vizsgálóbizottság tényleg.



Csakhogy a jelentésből világosan látszik, hogy a félmilliárdos összegből majdnem 400 millió devizában érkezett. Az összeget több részletben a párbeszédes Perjés Gábor helyezte el egy bankszámlán. Karácsony párttársa hallgat az ügyben.



Egyértelműen az a tapasztalat, hogy több tíz, illetve százmillió forintos adományra, pláne valutában szert tenni teljesen életszerűtlen. Megmosolyogtató is ez a mikroadományokra való hivatkozás, de inkább vérlázító, hogy ennyire hülyének nézik a saját választóikat is, hogy külföldi támogatásokból felülről pénzelt működtetett, irányított szervezeteket próbálnak úgy beállítani, mint hogyha lenne valós társadalmi és akár mikroadományokkal is támogatott bázisa – ezt már Novák Előd, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője mondta.



Karácsony Gergelynek a megítélését nagyban fogja ez rontani, a saját szövetségesei becsapva érezhetik magukat, nem is beszélve arról, hogy a '99 Mozgalom mögött számos színész, tudós, közéleti ember felsorakozott. Ők is úgy érezhetik, hogy ezzel a fedőszervvel becsapta őket Karácsony Gergely. Tehát az őt támogató háttér is meggyöngülhet – fejtette ki Nagy Ervin, a XXI. Század Intézet elemzője, aki szerint ez az ügy Karácsony támogatottságát is jelentősen ronthatja.