Tudásukat bővíthették a zalaegerszegi vadászok + videó

Győrvári Attila, titkár, Országos Magyar Vadászkamara, Zala Vármegyei Területi Szervezete: „Nem titkolt szándék az, hogy minél nagyobb reklámot adjunk a lőtereknek. Nem csak a hivatásos állománynak kell továbképzés, hanem a sportvadászoknak is. Az alfája és omegának a vadászatnak a biztonságos fegyverkezelés. Ha ezt a hivatásos állományon keresztül próbáljuk bemutatni, akkor talán eljutunk odáig, hogy évente egyszer, vagy kétszer a sportvadászok is eljönnek a lőtérre és gyakorolnak a saját fegyvereikkel. ”

Megyesi Tamás, vadász: „Nagyon sok olyan dologgal találkoztam, ami itt most érdekel engem. Az Áron előadása a fegyverkezelésről és karbantartásról, nekem is olyan, ami érdekes és foglalkoztatott. Mindenképpen a közösségépítés fontos, mert itt én is ismerek meg olyan embereket, akikkel csak távoli kapcsolatom volt és a beszélgetés nagyon sokat segít.”

