Tucker Carlson beszéde kiugró nézettséget hozott a Hír TV-nek

Az olimpiáról, a hazai sportfejlesztésekről, és az LMBTQ kérdés-köréről is beszélt a miniszterelnök a Nemzeti Sportnak adott interjúban. Orbán Viktor hangsúlyozta: az internet világa és a globalizmus folyamatosan próbálja háttérbe szorítani a nemzeteket, a sport azonban sok ezer éves, bevált dolgok védelmének az eszméje. A kormányfő szerint hazánk dobogós járványkezelése bebizonyította, hogy a magyar a legversenyképesebb nemzetek egyike. 104 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az elmúlt 24 órában és egy ember elhunyt. „Rugalmasan reagálunk az oltási igényekre” - nyilatkozta György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára a Magyar Nemzetnek. Rusvai Miklós virológus szerint, ha megnő a fertőzöttek száma, vissza kell térni a maszkviseléshez. Már több mint 875 ezren töltötték ki a nemzeti konzultációs kérdőívet - közölte Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. Transznemű embereket engedne az óvodákba és iskolákba Fekete-Győr András, hogy szexuális felvilágosító órákat tartsanak a gyermekeknek – írja a Magyar Nemzet. A Momentum miniszterelnök-jelöltje szerint az iskoláknak minél több dolgot kell megmutatniuk a felnőttkorból a gyermekeknek. Pulai András szerint lehet érzékenyíteni a pedofíliával szemben. A balliberális kötődésű elemző központ vezetője Plusz-Mínusz című műsorunkban azt mondta: a pedofília betegség, így együtt lehet érezni az abban szenvedőkkel. A pedofília iránti művészi jellegű érzékenyítés a gyermekek megrontása - mondta Szánthó Miklós Magyarország élőben című műsorunkban. Az Alapjogokért Központ igazgatója hangsúlyozta: a pedofília nem relitivizálható, nem tolerálható. Az Alapjogokért Központ augusztus eleji közvélemény-kutatása szerint a magyarok 71 százaléka elutasítja a genderideológiát. A pénzügyi átláthatósággal kampányoló Karácsony Gergely nem árulja el, kik finanszírozzák azt a 25 millió forintos plakátkampányt, amely a főpolgármester népszavazási kezdeményezését támogatja - mondta Magyarország élőben című műsorunkban Deák Dániel. A 21. Század Intézet vezető elemzője szerint a főpolgármester azért hozta létre a „99 Mozgalom” nevű civil szervezetet, mert így átláthatatlan módon, a nyilvánosság megkerülésével tudja finanszírozni a kampányát. Energiahivatal: Az energia ára Európában továbbra is Magyarországon a legkedvezőbb. A magyar kormány szerint a környezetvédelem költségeit a nagy környezetszennyezőknek kell fizetniük, és semmiképpen nem a magyar családoknak - hangsúlyozta Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Európában és Magyarországon is nőtt az illegális határátlépések száma - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Frontex: Az Európai Unióba irányuló illegális határátlépések száma 2021 első hét hónapjában meghaladta a 82 ezret. A tavalyihoz képest megduplázódott a szicíliai partokhoz érkezett migránsok száma, közöttük sok a koronavírus-fertőzött - mondta Nello Musumeci, az olasz tartomány elnöke, aki szerint a migránsok valósággal megszállták a szigetet. A nemzetpolitikai célkitűzések megvalósításhoz növelni kell a szuverenitást, a magyaroknak mindig akkor volt jó, ha saját maguk tudtak dönteni sorsukról - mondta Nacsa Lőrinc a székelyföldi Torockón. A KDNP országgyűlési képviselője hangsúlyozta: a nemzeti összetartozás nem maradhat csak ünnepnapokon megélt érzés, a mindennapok része kell legyen. Csehország 100 ezer koronavírus elleni Janssen-vakcinát kap Magyarországtól - jelentette be Andrej Babis cseh kormányfő. A koronavírus-fertőzöttek száma 205,4 millió, a halálos áldozatoké 4,3 millió a világon. Koszovóban csak oltási igazolással látogathatók a tömegrendezvények. Kína ismét elutasította az Egészségügyi Világszervezet javaslatát a koronavírus eredetét vizsgáló kutatás új szakaszáról. Franciaország antiszemita kijelentések miatt bojkottálja az ENSZ rasszizmus elleni konferenciáját. Tizenhárom feltételezett dzsihadista harcossal végzett az egyiptomi hadsereg a Sínai-félszigeten. A radikális iszlamista tálibok elfoglalták Afganisztán második legnépesebb városát, Kandahárt, és Hilmend tartomány székhelye, Laskargáh, Logar tartomány központja, Pul-i-Alám is elesett. Az Egyesült Államok felszólította Afganisztánban tartózkodó állampolgárait, hogy azonnal hagyják el az országot a kormányellenes tálib felkelők gyors előrenyomulása miatt. A brit védelmi miniszter szerint az al-Kaida visszatérhet Afganisztánba. Az EU a béketárgyalások haladéktalan újrakezdésére szólította fel a tálibokat. Az ENSZ segélyszervezetei megkongatták a vészharangot Afganisztánnal kapcsolatban, humanitárius katasztrófától tartanak a tálib lázadók gyors területfoglalásának hatására. Halálos áldozatot követelő földcsuszamlást idézett elő a heves esőzés Japánban. Régióközi rendkívüli állapotot vezettek be az Oroszországi Föderációhoz tartozó Jakutföldön és Irkutszk megyében a tajgatűz miatt. Köszönhetően az esőnek és a hőmérséklet csökkenésének sikerült megfékezni az erdőtüzeket Görögországban. Robbanás történt egy buszon Oroszországban, egy ember életét vesztette, tizenheten megsérültek. Hőségriasztást adott ki a következő napokban várható tartós hőség miatt szombattól az ország egész területére Müller Cecília országos tiszti főorvos. Két ember meghalt a Balatonban, egy 15 éves fiú Balatonfenyvesen, egy 57 éves férfi Balatonföldváron vesztette életét. Halálos baleset történt az M3-ason Atkárnál egy ember meghalt, kettő pedig megsérült. Emberölés miatt vettek őrizetbe egy dunakeszi férfit, aki Gödön megkéselte párját - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. Elfogtak egy 36 éves drégelypalánki férfit, aki kábítószert termesztett a pincéjében - közölte a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság. Elfogytak a szálláshelyek az ünnepi hosszú hétvégére a legnépszerűbb szálláshelyeken, amelyek az idén Siófok, Hajdúszoboszló és Budapest - közölte a Szallas.hu. Karbantartás miatt a gödöllői HÉV csak az Örs vezér tere és Mogyoród között jár a hétvégén - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Magyarország a tizenkettedik azon a listán, amely a tokiói olimpiai érmekért adott pénzjutalmak nagysága alapján készült. Labdarúgó Konferencia-liga selejtező, visszavágó: FC Basel - Újpest FC 4:0, a svájci csapat 6:1-es összesítéssel jutott tovább. Elkezdődött a jegyértékesítés a Ferencváros-Young Boys mérkőzésre, amelyet augusztus 24-én játszanak a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező utolsó fordulójában.