Tseber Roland a kárpátaljai magyar pártot támadta + videó

Orbán Balázs: ,,Ukrajna napi szinten zsarolja Magyarországot energetikai kérdésekben is, elzárták a gázvezetékeket, ezért, ha déli irányban nem tudnánk kielégíteni az igényeinket, akkor most az energiaellátás is veszélybe kerülne az Ukrán zsarolási pozíció miatt, ezt a támadást sikerült kivédenünk, most úgy látszik, hogy egy újabb frontot nyitnak, és ezúttal a kárpátaljai magyar kisebbség ellen fordulnak, mi ezt elfogadhatatlannak gondoljuk, és Magyarország mindent el fog követni annak érdekében, hogy megvédje a kárpátaljai magyarok jogait."