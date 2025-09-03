Keresés

2025. 09. 03. Szerda
Belföld

Trumpot megint rasszizmussal támadják

2025. szeptember 03., szerda 08:50 | Magyar Nemzet
Rasszizmus Trump

A demokraták ezúttal a rasszista kártyát húzták elő Donald Trump ellen, miközben a nagyvárosokban az egekben van a bűnözés. Egy friss felmérés szerint azonban az amerikaiak többsége értékeli, hogy Trump következetesen betartja választási ígéreteit.

  • Trumpot megint rasszizmussal támadják

A hosszú hétvége során tovább romlott a helyzet Chicagóban. Az illinois-i nagyvárosban csak ez alatt az idő alatt mintegy ötven ember volt érintett lövöldözésekben, a halálos áldozatok száma nyolc.

Nem csoda tehát, hogy Donald Trump amerikai elnöknek elege van a demokrata városvezetés hozzáállásából, és szövetségi szintű fellépést ígért a bűnözési ráta és főleg az erőszakos bűnözés letörésére.

Trump, némi túlzással, a „világ messze legrosszabb és legveszélyesebb városának” titulálta Chicagót, és „gyenge és szánalmas” emberként jellemezte J. B. Pritzker illinois-i kormányzót, amiért nem akarta elfogadni a szövetségi segítséget – írja a Bloomberg hírportál.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

Havonta 30 ezer embert kell besorozni Ukrajnában + videó

 A hadban álló Ukrajnában elenyésző azok száma, akik önként jelentkeznek katonának emiatt folytatódnak a kényszersorozások és tart az embervadászat a hadkötelesek után. Kijev elvárása, hogy havonta 30 ezer hadkötelest lehessen mozgósítani. A részletekről Dunda György  tudósító számolt be a Napindítóban.
Az OpenAI szülői felügyeletet vezet be a ChatGPT-nél

 A ChatGPT-t üzemeltető amerikai OpenAI bejelentette, hogy szülői felügyeleti mechanizmust vezet be a platformon, miután augusztus végén amerikai szülők azzal vádolták meg a chatbotot, hogy öngyilkosságra buzdította gyermeküket.

