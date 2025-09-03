Trumpot megint rasszizmussal támadják

Megosztás itt:

A hosszú hétvége során tovább romlott a helyzet Chicagóban. Az illinois-i nagyvárosban csak ez alatt az idő alatt mintegy ötven ember volt érintett lövöldözésekben, a halálos áldozatok száma nyolc.

Nem csoda tehát, hogy Donald Trump amerikai elnöknek elege van a demokrata városvezetés hozzáállásából, és szövetségi szintű fellépést ígért a bűnözési ráta és főleg az erőszakos bűnözés letörésére.

Trump, némi túlzással, a „világ messze legrosszabb és legveszélyesebb városának” titulálta Chicagót, és „gyenge és szánalmas” emberként jellemezte J. B. Pritzker illinois-i kormányzót, amiért nem akarta elfogadni a szövetségi segítséget – írja a Bloomberg hírportál.

