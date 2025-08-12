Trump Orbán Viktor tanácsát kérte az orosz–ukrán háború ügyében

Megosztás itt:

Donald Trump hétfői sajtótájékoztatóján beszélt az orosz–ukrán háború rendezéséről és a közelgő találkozójáról Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Az amerikai elnök a tájékoztatón elmondta,

kikérte Orbán Viktor véleményét is a konfliktus rendezése kapcsán.

Újságírói kérdésre válaszolva, amely azt firtatta, hogy Oroszország legyőzhető-e a háborúban, úgy válaszolt:

Ugyanezt kérdeztem egy nagyon okos embertől, Orbán Viktortól, Magyarország miniszterelnökétől, akit sokan szeretnek, sokan nem. Ő abban a régióban él, és mindkét országot nagyon jól ismeri. Megkérdeztem, szerinte Ukrajna képes-e legyőzni Oroszországot. Úgy nézett rám, mintha azt mondaná: »Micsoda hülye kérdés!«. Azt mondta, »Oroszország egy erős ország, amely háborúkban nyerte meg a területeit és mindenét. Háborúzik, mert ebben igazán jó«

– fejtette ki az amerikai elnök.

