Belföld

Trump Orbán Viktor tanácsát kérte az orosz–ukrán háború ügyében

2025. augusztus 12., kedd 06:50 | HírTV
Vlagyimir Putyin Orbán Viktor

Az amerikai elnök sajtótájékoztatón méltatta a magyar kormányfőt, „nagyon okos embernek” nevezve, és beszélt a Putyinnal tervezett tárgyalásairól is.

  • Trump Orbán Viktor tanácsát kérte az orosz–ukrán háború ügyében

Donald Trump hétfői sajtótájékoztatóján beszélt az orosz–ukrán háború rendezéséről és a közelgő találkozójáról Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. 

Az amerikai elnök a tájékoztatón elmondta, 

kikérte Orbán Viktor véleményét is a konfliktus rendezése kapcsán. 

Újságírói kérdésre válaszolva, amely azt firtatta, hogy Oroszország legyőzhető-e a háborúban, úgy válaszolt:

Ugyanezt kérdeztem egy nagyon okos embertől, Orbán Viktortól, Magyarország miniszterelnökétől, akit sokan szeretnek, sokan nem. Ő abban a régióban él, és mindkét országot nagyon jól ismeri. Megkérdeztem, szerinte Ukrajna képes-e legyőzni Oroszországot. Úgy nézett rám, mintha azt mondaná: »Micsoda hülye kérdés!«. Azt mondta, »Oroszország egy erős ország, amely háborúkban nyerte meg a területeit és mindenét. Háborúzik, mert ebben igazán jó«

– fejtette ki az amerikai elnök. 

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

 Nem került hátrányba a Ludogoreccel szemben a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének 3. fordulójában. Az első mérkőzésen Rázgrádban 0-0-ás döntetlent játszottak a felek. Így a továbbjutásról a visszavágó dönt majd a Groupama Arénában.

