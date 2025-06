Trump két héten belül dönthet az iráni támadásról

Megosztás itt:

Donald Trump elnök legkésőbb két héten belül dönt arról, hogy az Egyesült Államok katonai csapást mér-e Iránra, jelentette be egy sajtótájékoztatón Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője. Az elnöki nyilatkozat szerint „jelentős esély mutatkozik arra, hogy tárgyalások kezdődjenek Iránnal, de ha ez nem következik be, a döntést meg fogjuk hozni”.

Donald Trump lépni fog, ha zátonyra futnak a tárgyalások

Leavitt hangsúlyozta, hogy Trump továbbra is a diplomáciai megoldást részesíti előnyben, ugyanakkor az amerikai Nemzetbiztonsági Tanáccsal együtt mérlegeli a katonai beavatkozás lehetőségét is, hogy megakadályozza Irán nukleáris programját. A szóvivő szerint Iránnak már minden technológiai képessége megvan egy atombomba előállításához, „mindössze az ország legfőbb vezetőjének döntésére várnak”, és ez esetben „néhány hét alatt elkészülhet a fegyver, amely nemcsak Izraelre, hanem az Egyesült Államokra és az egész világra nézve is egzisztenciális fenyegetést jelent”. Izrael és Irán a többször váltott rakétacsapásokat, miközben Trump idő előtt elhagyta a G7-es csúcstalálkozót, hogy a Fehér Házban válságtanácskozást tartson.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!