Trükközés egy hívásért

Úgy is megkötik a szerződést a mobilszolgáltatók az ügyfelekkel, hogy tudják, nincs térerő a szerződő fél lakhelyén. Több ilyen térerőhiányos település is van Magyarországon, például a határ menti Ózd-Susán is alig lehet telefonálni. Az itt lakóknak trükkökhöz kell folyamodniuk; el kell zarándokolniuk a település meghatározott pontjaira, ha telefonálni szeretnének. Azaz nem a telefonok mobilak, hanem a telefon-előfizetők.