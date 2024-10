Trükkösen emelik a baloldaliak a díjakat a III. kerületben

Megosztás itt:

2024. november 18-án új rendelet lép hatályba a III. kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről – tájékoztatott az obudaiparkolas.hu. Ettől a naptól a hozzájárulások/kedvezmények feltételei és a kedvezmények díjai is változnak. Ismertették, hogy 2025. január 1-től új területen is kell parkolási díjat fizetni a kerületban. A C övezet 6. zónájaként szerepel majd ez a rész, valamint bővül a C övezet 5. zónája is, a Gázgyár utcai lakóteleppel.

„A lakossági várakozási hozzájárulások a továbbiakban kizárólag kérelmezőnként 1 gépjárműre, lakásonként összesen 2 gépjárműre igényelhetők. A második gépjárműre igényelhető várakozási hozzájárulások esetében 10.000 Ft kedvezménydíj került bevezetésre, amennyiben annak természetes személy az üzembentartója. A harmadik és negyedik gépjárművekre a továbbiakban nem adható ki engedély” – olvasható a honlapon a hozzájárulásokkal kapcsolatban.

