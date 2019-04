Troll: Amíg ők a bemelegítő pályán bohóckodtak, addig a centerpályán a Fidesz behúzta a pontot

Az elmúlt napok összellenzéki össze nem fogásával foglalkozott a Troll című műsorunk legutóbbi adása is. Négy ellenzéki párt - az MSZP, a DK, a Momentum és a Párbeszéd - megegyeztek abban, hogy a budapesti kerületeket, hogyan felosztják egymás között egymással. Ketten - a Jobbik és az LMP - kimaradt a nagy összefogásból, de nem csak a két párt elégedetlen a hanem egyes publicisták is. a „Ránts vállat! Válts ellenzéket!” című írásában Hont András is hangot adott nemtetszésének. M. Dobos Marianne műsorvezető a HVG publicistájának írását foglalta össze, mely arról szól, hogy előbb az ellenzéket kéne leváltani ahhoz, hogy a Fidesz leváltható legyen. Majd idézte a Mércéről Jámbor András "Miért hazudtok folyton nekünk?" írását is, mely szintén az ellenzéket elemzi.

Pindroch Tamás a két írásra annyit reagált: "lehet itt okoskodni, de az újságíró nem fog politikát csinálni. Ki fog? A Hont-Jámbor koalíció?"

Hont András és Jámbor András mutatja meg, hogy mennyire frusztráltak és dühösek, különösen április 8.-a miatt, amikor az ő ellenzékük nem tudta a kormányt leváltani. - ezt már Szarvas Szilveszter jegyezte meg. A PestiSrácok.hu főszerkesztő-helyettese Hont publicisztikájára - amely arról is szól, hogy az ellenzék hülye, le kell őket váltani - reagálva kijelentette:

„Most akkor megérkezett hozzájuk egy percre a valóság!"

Pindroch Tamás szerint nehéz kiigazodni ezeken a kritikákon, hiszen eddig az volt a bajuk, hogy nem fognak össze az ellenzéki pártok, most meg az a bajuk, hogy összefognak: „Mindenen tudnak vitatkozni és ez a szép az egészben."

Boros Bánk Levente közben megfejtette az ellenzék tragédiáját:

"Mindig más versenyen indulnak."

A Médianéző ügyvezetője magyarázatként hozzátette, az ellenzék most már az önkormányzati választásról beszél, pedig még csak az EP-szavazás jön. Boros Bánk Levente maradt a sportos vonalon és tavalyi országgyűlési választások kapcsán megjegyezte:

„Amíg ők a bemelegítő pályán bohóckodtak, addig a centerpályán a Fidesz behúzta a pontot."

Teljes adás:

Hír TV