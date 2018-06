Trócsányi: Nem jöhet ide mindenféle idegen népesség

A javaslat részleteit az igazságügyminiszter ismertette. Trócsányi László hangsúlyozta, hogy az alkotmánynak stabilitást kell adnia de képesnek kell lennie a változásra is. Szerinte az első három alaptörvény-módosítás nem tartalmazott érdemi változást, azonban a negyedik és az ötödik érdemi váltásokat eredményeztek. A hatodik módosítás szükségességét Trócsányi azzal indokolta, hogy szükséges volt az Európai Unióban kialakult terrorveszély miatt, most pedig szükséges egy hetedik változtatás is, amely aktuális kihívásokat válaszol meg, és kifejezi a nemzet akaratát .

A miniszter szerint két részre osztható az unió: egyrészt vannak azok az országok, amelyek támogatják a bevándorlást. Másrészt azonban, a másik oldalon lévő tagállamok nem fogadják el azt, hogy az EU olyan hatáskörökkel rendelkezzen, amelyek veszélyeztetik az önálló államok önálló döntéshozását. Trócsányi kiemelte, hogy az alkotmányos mag védelmezése alkotmányos kötelezettség, ugyanis ha az EU felülírhatná az egyes államok alkotmányát akkor feloldódna az államok önálló joga.

A hetedik alaptörvény-módosítás megerősítené az alkotmányos önazonosság és a szuverenitás védelmét.

Különösen nagy szükség van erre a kialakult migrációs helyzetben - véli az igazságügyminiszter, aki szerint Magyarország (az unióval ellentétben) nem a betelepítésben látja a migrációs válság megoldását, hanem a schengeni határok védelmében.

Trócsányi beszélt arról is, hogy meg kell akadályozni, hogy illegális migránsok jöjjenek hazánkba, mert a tartós betelepülők megváltoztathatják a magyar kultúrát. Épp ezért az alkotmánymódosítás egyik fő pillére a rendőrség migrációval kapcsolatos feladatinak megerősítése, hogy a rendőrség a magyar lakosság megváltoztatásának kényszere ellen léphessen fel.

Magyarországra idegen népesség nem telepíthető be, pláne a magyarok akaratával szemben - hangoztatta a miniszter, aki szerint ezért fontos, hogy a rendőrség határozottabban védhesse a lakosság életét, kultúráját, nyelvét stb.

A menedékjog alapvető jog, de...

A menedékjog alapvető jog - jelentette ki Trócsányi, hozzátéve: abban az esetben, ha az üldöztetés valós. A miniszter szerint bár a menedékjog lényege az, hogy biztonságot nyújtson az üldözötteknek, a tények mást mutatnak , ezért az alkotmánymódosítás erre is kitér. E szerint bár a menedékjog alapvető jog maradna, az állam döntené el, hogy ki kaphatná meg - olyan személyek, akik olyan helyről érkeznek ahol bizonyítottan valós a veszély, az üldöztetés.

Trócsányi kitért arra is, hogy a jogszabályok érvényesítéséhez hatékony bírósági intézkedés kell .