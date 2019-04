Trócsányi László: Az EU akkor versenyképes, ha tagállamai megőrzik versenyképességüket

Kilenc pártlistára lehet szavazni a májusi EP-választáson, két jelölő szervezet ugyanis nem tudta összegyűjteni az induláshoz szükséges ajánlószelvényeket - mondta Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke Magyarország élőben című műsorunkban. Az Európai Unió csak akkor lehet versenyképes, ha tagállamai megőrzik és erősítik versenyképességüket - jelentette ki Trócsányi László, az igazságügyi miniszter Szegeden. Egészen másról szól az idei európai uniós választás, mint a megelőző, hiszen a biztonságunk a tét - jelentette ki Pócs János fideszes országgyűlési képviselő, Jászfelsőszentgyörgyön. A kormány felelősségét hangsúlyozták a devizahiteles probléma miatt és a kilakoltatások leállítását sürgették MSZP-Párbeszéd képviselői. Felháborító az ellenzék kétszínűsége - reagált a Fidesz az MSZP-Párbeszéd Kúria előtti sajtótájékoztatójára. Tarlós István főpolgármester közlése szerint a fővárosi patkányirtásért felelős cég folyamatosan végzi a munkáját, ugyanakkor a patkányok száma magasabb az elfogadhatónál. A Budapesti Corvinus Egyetem jelenleg Magyarország legjobb felsőfokú gazdálkodási tanulmányokat nyújtó intézménye, de a cél, hogy a modellváltás után a régión kívül is versenyképessé váljon - mondta a Mol Nyrt. elnök-vezérigazgatója, Hernádi Zsolt. Több unoka után több nagyszülői gyed is igénybe vehető lesz január 1-jétől - közölte Novák Katalin államtitkár A Mi Hazánk Mozgalom munkához kötné a harmadik gyerek után járó családi pótlék kifizetését, illetve szigorúbb ellenőrzéshez a nevelőszülői juttatásokat - közölte a párt politikusa. A Demokratikus Koalíció támogatja a diákok nyelvvizsgatörvény ellen szervezett tüntetését, és a párt tagjai szolidaritásból részt vesznek a pénteki demonstráción. Németh Szilárd: A sport, az egészség és a honvédelem három önálló terület, mégis rengeteg ponton összefonódik. Hárompontos javaslatcsomagot dolgozott ki az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete a gyógyszer-finanszírozás megújítására. Ma kezdődött a 26. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. Tartják magukat a nyomtatott könyvek, az online vásárlást egyre többen választják kényelmessége és a gyakori árengedmények miatt - mondta Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke. A Reális Zöldek Klub támogatja a Kormánynak a magyar gazdaság Európán kívüli térségek felé való nyitásának szándékát. Szombaton nyitnak a budapesti strandok, az árak minimálisan emelkednek - közölte a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Rendhagyó esélyegyenlőségi kiállítás nyílt a Szegedi Tudományegyetemen. Csökkenő létszám mellett nőtt a fürdők árbevétele tavaly. Péntektől vasárnapig tar a Föld fesztivál az a fővárosi állatkertben. Harminc év alatti építészek számára, szakmai tanulmányúton való részvételre írt ki pályázatot a Kortárs Építészeti Központ, amely ezzel a fiatalok nemzetközi bemutatkozási és kapcsolatépítési lehetőségeit igyekszik segíteni. Még egy hétig, május 2-ig kérhetik regisztrációjukat a május 26-i európai parlamenti választásra a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok. A magyar kormányfő a következő három napban Kína vezetőivel tárgyal, és részt vesz az Egy övezet egy út fórumon. Kína Egy övezet, egy út elnevezésű kezdeményezése teljes egészében egybeesik a magyar nemzeti érdekekkel - jelentette ki Orbán Viktor kormányfő Pekingben. Szijjártó Péter: Magyarországnak szüksége van a legfejlettebb technológiák behozatalára és kínai befektetésekre. Lengyelország és Németország minőségi okokra hivatkozva leállította az orosz olaj importját a Barátság kőolajvezetéken. A Brent olajár az idén első alkalommal 75 dollár fölé emelkedett. Az egyház elleni támadás, a gyermekek szexualizációja és az LMBT közösség jogaiért küzdő mozgalom a lengyel állam fennmaradását fenyegeti - jelentette ki a lengyel kormánypárt elnöke, Jaroslaw Kaczynski. Az ukrán parlament elfogadta a sokat vitatott nyelvtörvényt. Egy hónappal a május 23-26-i európai választások előtt az Európai Parlament választási részvételre ösztönző kampányfilmet mutatott be, Dönts a jövődről! címmel. Tovább emelkedett és meghaladta az 50 százalékot a menedékkérőkről negatívan vélekedők aránya Németországban egy felmérés szerint. Továbbra is történelmi csúcson áll az Európai Unió támogatottsága a tagországokban a különböző kihívások, illetve az euroszkeptikus és populista erők előretörése ellenére - derül ki a legfrissebb uniós közvélemény-kutatásból. Kiírta az igazságügyi témákról beígért népszavazást a román államfő az EP-választások napjára. Pénzbírsággal sújtott a bíróság azt a német férfit, aki kiszedte a kukából Gerhard Richternek, a világ egyik legkeresettebb élő képzőművészének a kidobott rajzait. Kim Dzsong Un oroszországi látogatása segíthet Moszkvának és Phenjannak megérteni azt, hogy miként lehetne elérni a rendezést a Koreai-félszigeten - jelentette ki Vlagyimir Putyin elnök. Megvalósítható a Koreai-félsziget atomfegyver-mentesítése - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök Vlagyivosztokban a Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel lefolytatott csütörtöki tárgyalásai után. Robbanás történt csütörtökön a Srí Lanka-i fővárostól, Colombótól 40 kilométerre keletre lévő Pugodában, de nem voltak áldozatok - közölte a helyi rendőrség szóvivője. Újabb értesítésig zárva tartanak Srí Lankán a katolikus templomok, továbbá lezárták a repülőtérre vezető főútvonalat, és bombariadó miatt rövid időre a központi bank épületét. Vasból készült, csaknem 700 éves robbanószerkezetet tártak fel kínai régészek az ország délnyugati részén fekvő Csungking városnál folytatott ásatások során. Irán továbbra is keresni fog vevőket kőolajára, és használja a Hormuzi-szorost energiahordozójának szállítására. Ha ebben Washington megpróbálja megakadályozni, akkor fel kell készülnie a következményekre - jelentette ki az iráni külügyminiszter. Texasban halálos ítéletet hajtottak végre egy rasszista gyilkoson. A lajosmizsei vasútvonalon is korlátozás lesz vasárnap a fővárosi Bozsik Stadionnál talált világháborús robbanótest hatástalanítása miatt. Több mint nyolcmillió forint értékű kábítószert talált a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a ferihegyi repülőtéren egy nő testében, ahonnan végül 13 darab, összesen mintegy 410 gramm, gumióvszerbe csomagolt kokain került elő. Baleset miatt jelentős torlódásra kell készülni az M0-ás autóúton. Magyar-osztrák együttműködéssel drogkereskedőket fogtak el a Dunántúlon. Lakástűzben meghalt egy ember Novajon. Lakástűzben meghalt egy ember Csongrádon. A Veszprém 28:22-re győzött a német Flensburg-Handewitt otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén. A listavezető Körmend négy ponttal kikapott a címvédő Szolnok otthonában a férfi kosárlabda NB I középszakaszának felsőházában. A Békéscsaba 3:1-re legyőzte az Újpestet a női röplabda Extraliga bronzcsatájában a párharc második mérkőzésén, így összesítésben 2:0-ra vezet. Hetedik mérkőzésén is győzött a magyar kettős a norvégiai vegyespáros curling-világbajnokság csoportküzdelmeiben, így Kiss Zsolt és Palancsa Dorottya százszázalékosan zárta szereplését a nyolcasban. A Budapest Honvéd kettős győzelemmel jutott a labdarúgó Magyar Kupa fináléjába, ugyanis 2:1-es hazai sikerét követően idegenben 3:0-ra múlta felül a másodosztályú Soroksárt az elődöntő visszavágóján.