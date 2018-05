Trócsányi különbíróságokat hozna létre, Kásler adós maradt a konkrét válaszokkal

Hétfőn megkezdődött a miniszterjelöltek meghallgatása a parlamenti szakbizottságokban. Ma összesen tíz bársonyszék-várományos számol be a terveiről, és válaszol az ellenzéki kérdésekre.

Az igazságügyi bizottságban Trócsányi Lászlót hallgatták. Az igazságügyi miniszterjelölt európai példákra hivatkozva azt mondta: van létjogosultsága a közigazgatási bíróságok létrehozásának. A politikus egyúttal visszautasította a sajtóban megjelent híreket, amelyek szerint a közigazgatási bíróságokon a politikailag kényes ügyeket tussolnák el.

Trócsányi László kacsának nevezte azt a sajtóhírt is, amely szerint a következő ciklusban megszüntetnék a Kúriát. „Ha körbenézünk Európában, akkor persze lehet mondani, hogy engem nem érdekel a jogösszehasonlítás, meg az sem érdekel, hogy más országban mi van, de azt kell nézni, hogy ez rendkívül jól működik Csehországban, rendkívül jól működik Lengyelországban, Ausztriában, Németországban Franciaországban Belgiumban és még sorolhatnám az országokat. Miért gondoljuk azt, hogy Magyarország nem lesz képes ezt megcsinálni? Én ezt vissza kell, hogy utasítsam. A legfelháborodottabban utasítom vissza, amikor azt gondolják, hogy egy olyan jellegű közigazgatási mutyit akarunk létrehozni, ami nem a jogállamiság keretére épül” – közölte.

Trócsányi László igazságügyi miniszterjelölt érkezik a kinevezése előtti meghallgatására. Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Benkő: Struktúraátalakítás, haderőfejlesztés

A Magyar Honvédség struktúrájának átalakítására készül a katonából politikusnak igazoló Benkő Tibor. A volt vezérkari főnök a honvédelmi és a nemzetbiztonsági bizottságok együttes ülésén azt hangsúlyozta: a tavaly elindult úgynevezett Zrínyi 2026 program keretében átfogó haderőfejlesztést kíván megvalósítani. A honvédség szervezetét is a jelenkor fenyegetettségeire szabná át.

Benkő Tibor hangsúlyozta: elkötelezett amellett, hogy a NATO-követelményeknek eleget kell tenni, a transzatlanti kapcsolatnak stratégiai jelentőséget tulajdonít.

„Elengedhetetlen a Magyar Honvédség irányításának, vezetésének, szervezeti felépítésének, struktúrájának, alkalmazási elvének, rendszeresített haditechnikai eszközeinek, hadfelszerelésének, a katonák oktatásának és képzésének átalakítása és biztosítása” – hangsúlyozta.

Titkosszolgálati vezető kerülhet a honvédség élére. A kormányközeli Magyar Idők úgy tudja: a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat vezetője, Kovács József altábornagy lesz Benkő Tibor utódja, aki a honvédelmi tárca élére neveznek ki.

Hírszerzés orosz mintára

Magáncégek érdekeit is szolgálhatja az új Információs Hivatal – írja kormányközeli forrásokra hivatkozva a Zoom.hu. A portál úgy tudja, a magyar vállalatok piacra jutását, pozícióinak a megőrzését is támogatniuk kell ezentúl a titkosszolgálatoknak. A kormány emellett a jövőben arra is jobban figyelne, hogy az Európai Unió véleményformáló politikusai hogyan reagálnak a magyar kormány döntéseire. A hírszerzésért és az elhárításért miniszterelnök-helyettesként Pintér Sándor lesz a felelős. A portál szerint az új titkosszolgálati modell az orosz mintát követi, ahol titkosszolgálati eszközökkel a cégeket és a döntéshozóikat is meg lehet félemlíteni.

Kásler adós maradt a konkrét válaszokat

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának az a feladata, hogy segítsen abban, hogy az ember éljen jól és szépen, fejtette ki kulturális bizottsági meghallgatásán Kásler Miklós. Balog Zoltán utódja meghallgatásán leginkább elveket sorolt, az ellenzéki kérdésekre nem adott konkrét válaszokat.

A közoktatásról annyit mondott, párbeszédre törekszik majd, a fiatalok elvándorlásának megállításával összefüggésben pedig azt fejtette ki, nem a pénz a fontos.

Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszterjelöltje. Fotó: Kovács Tamás / MTI

„Az elvándorlás kérdésköre összetett dolog. Humboldt ösztöndíjas volt, maradhatott volna, de soha egy másodpercig nem gondolt ere, mert úgy gondolja, hogy az emberi élet minőségét nem elsősorban a materiális javak, hatalom és pénz határozza meg, hanem sokkal inkább a kötődései, a hagyományai, az emberhez méltó élet” – fogalmazott.

Szerencsésebb lett volna…

Az ellenzék a konkrét válaszok hiányát kifogásolta a leginkább Kásler Miklós meghallgatása után. A DK képviselője az onkológiai intézet eddigi vezetőjének miniszterjelölti bemutatkozója után úgy gondolja, hogy szerencsésebb lett volna külön oktatási- és egészségügyi minisztériumot létrehozni a jelenlegi Emberi Erőforrások Minisztériuma helyett.

„Kaptunk sok-sok intelmet keresztény értékekről, de ennél ma sokkal fontosabb az oktatás szabadságának visszaadása, hogy szegény diákok tanulhassanak. Vagy az, hogy stadionok helyet tanuszodákat és tornatermeket építsen az új kormány. Szerencsésebb lett volna egy oktatási- és egészségügyi minisztériumot létrehozni az Emmi-ből” – közölte Gréczy Zsolt.