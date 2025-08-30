Tranzit politikai fesztivál Tihanyban + videó

Európa az utolsó pillanatban vágta át a Huaweit, Peking dühös válasza jöhet

Szánthó Miklós szerint a Soros-hálózat a jövő évi választásokat is befolyásolni akarja + videó

Böde Dániel volt az egyik főszereplő a Paks péntek esti diadalában

Vezércikk - Nyilvánosságra került a Tisza brutális megszorító csomagja, azóta mi is tisztán látunk ez ügyben + videó

Nem tartja aggályosnak a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadásokat az Európai Unió külügyi főképviselője + videó

Orbán Viktor: Lebukott a Tisza Párt, a nagy átverés befuccsolt

A Tisza Párt adója Brüsszel elvárásainak felelne meg - erről a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter beszélt a Tranziton.

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.