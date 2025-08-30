Tranzit - Nacsa Lőrinc: a kárpátaljai magyarság helyzete napról napra nehezebb

Megosztás itt:

Nacsa Lőrinc hangsúlyozta: a KMKSZ és a magyar kormány az egyházakkal szövetségben számos programmal segíti a kárpátaljaiakat, azonban a kárpátaljai magyaroknak - de az orosz és ukrán embereknek, sőt egész Európának is - a legnagyobb segítség a béke lenne.

Balogh Lívia, a KMKSZ ungvári szervezetének vezetője azt mondta: a háború Ukrajnában és Kárpátalján is minden családot érint akár a besorozások, akár a gazdasági válság vagy a családok szétszakítottsága miatt, és nincs aki ebből kimaradhat.

Brenzovics László, a KMKSZ elnöke szerint bár Kárpátalja távol van a frontvonaltól, az embereknek rendkívüli feszültségben kell élniük, és a lakosság jelentős része külföldre távozott.