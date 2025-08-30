Keresés

TRANZIT - Kapu-Cserényi: Rengeteg energiát ad az emberek szeretete + videó

2025. augusztus 30., szombat 22:39 | HírTV
Tranzit Cserényi Gyula Kapu András

Kapu András, kutatóűrhajós és Cserényi Gyula, magyar villamosmérnök, űrhajós a Tranziton exkluzív interjút adtak a HírTV-nek.

"Nagyon jó érzés az, hogy amikor elmegyünk bárhova, a történetek legalább harmada az, hogy letöltötték az applikációkat, látták, hogy jön az űrállomás, kimentek az emberek hajnal kettőkor és minket néztek. Nem tudom, hogy van-e más küldetés, ami legalább ekkora impact-et tud elérni."

- mondta Kapu András.

"Kiképzett űrhajós vagyok, ha lehetőséget adnak, akkor szeretnék egy űrutazáson részt venni és szeretném ezzel is szolgálni a hazámat és a HUNOR program hírnevét öregbíteni. Azt gondolom, hogy ez a küldetés történelmi volt és letettünk olyat az asztalra, aminél nem szabad megállni. (...) Ez az összes magyarnak a sikere."

- fogalmazott Cserényi Gyula.

 

Kapcsolódó tartalmak

