Tranzit 2025 - Mit kíván a magyar nemzet? - A 2026-os választás tétje + videó

Brüsszel és a legtöbb európai uniós tagállam is az ukrajnai háború hosszú távú folytatására készül, nem érdekelt a béketárgyalások sikerében, és készen áll további sok ezer milliárd forintot küldeni Ukrajnába - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton Koppenhágában.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Híres elődök vállán állni nemcsak lehetőséget, de feladatot is jelent: nem elég megőrizni a ránk hagyott értéket és tudást, azokat tovább is kell gyarapítani - hangoztatta a Semmelweis Egyetem (SE) rektora a felsőoktatási intézmény tanévnyitóján szombaton Budapesten.
Pathway to Business néven vállalkozásfejlesztési program indul a magyarországi egyetemeken tanuló PhD-hallgatók számára, az ösztöndíjat, mentorálást és projektfinanszírozást is kínáló programra online formában szeptember 15-ig jelentkezhetnek a doktoranduszok - jelentette be az innovációért felelős helyettes államtitkár szombaton a Debrecen Egyetemen.