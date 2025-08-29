Keresés

Belföld

TRANZIT 2025 - Lázárinfó Extra: Lázár János szerint aki a háborút bármilyen módon támogatja, az nem lehetne magyar politikus + videó

2025. augusztus 29., péntek 18:45 | Hír TV

A miniszter hangsúlyozta: a két világháború másfél millió magyar áldozata után hazánkat nem vihetjük a háború irányába, a békét támogatjuk, és nem mondunk le az olcsó nyersolajról sem. Nézze vissza a Hír TV-n, a hirtv.hu-n, valamint a Hír TV Facebook- és YouTube-oldalán.

  • TRANZIT 2025 - Lázárinfó Extra: Lázár János szerint aki a háborút bármilyen módon támogatja, az nem lehetne magyar politikus + videó

A tihanyi Tranzit Fesztivál 2025-ben is a magyar jobboldal legnagyobb közéleti eseménye, ahol a nemzeti szuverenitás, a béke és a gazdasági stabilitás kérdései kerülnek a középpontba. Az idei fesztivál egyik legkiemelkedőbb momentuma Lázár János építési és közlekedési miniszter Lázárinfó Extra című kérdezz-felelek műsora volt, ahol a politikus élesen és világosan fogalmazott: „Aki Magyarországon a háborút támogatja, az nem alkalmas arra, hogy politikai tisztséget töltsön be!”

Lázár szerint a magyar történelem tragédiái, különösen a két világháború másfél millió magyar áldozata egyértelművé teszik: hazánkat nem szabad a háború irányába sodorni. „A béke a magyar érdek, és ezt mindenáron meg kell védenünk!” – hangsúlyozta. Lázár János a beszélgetés során kiemelte, hogy Magyarország nem mondhat le az olcsó nyersolajról, amely a gazdasági stabilitás és a családok megfizethető energiaellátásának kulcsa. „Az európai politikai nyomás és a háborús pszichózis ellenére mi a békét és a magyar emberek jólétét választjuk” – fogalmazott, utalva arra, hogy Brüsszel és egyes nyugati vezetők döntései az energiaárak elszabadulásához és Európa versenyképességének összeomlásához vezettek.

A miniszter szerint a magyar kormány feladata, hogy kivédje az Európai Unió hibás politikájának következményeit, és megvédje a magyar gazdaságot a háborús inflációtól és az energiaárak emelkedésétől. „Nem hagyhatjuk, hogy a magyar családok fizessék meg a brüsszeli elit rossz döntéseinek árát!” – jelentette ki. A Lázárinfó Extra során a miniszter számos más témát is érintett, a közlekedésfejlesztéstől az építésügyi reformokig, de a béke és a szuverenitás kérdése állt a középpontban. Lázár élesen bírálta azokat a politikusokat, akik szerinte a háborús uszítás és a külső nyomás kiszolgálása mellett állnak ki, és figyelmeztetett: a magyar emberek nem tűrik, hogy hazájukat belesodorják egy újabb konfliktusba. „A történelem tanulsága világos: Magyarországot a béke és a stabilitás útján kell tartani, és ehhez olyan vezetőkre van szükség, akik a magyar érdekeket képviselik, nem pedig idegen hatalmakét” – mondta.

Csatlakozzon hozzánk, és nézze vissza a Lázárinfó Extrát!

Ne maradjon le Lázár János erőteljes üzeneteiről és a Tranzit Fesztivál legfontosabb pillanatairól! A Hír TV közvetítésével visszatekintheti a Lázárinfó Extra teljes műsorát a Hír TV képernyőjén, a hirtv.hu oldalon, valamint a Hír TV Facebook- és YouTube-csatornáján. Ossza meg véleményét barátaival, családjával, és vitázzunk együtt: Ön szerint igaza van Lázárnak abban, hogy a háborúpárti politikusok nem alkalmasak vezetői tisztségre? Hogyan őrizhetjük meg a békét és az olcsó energiaellátást? Szóljon hozzá kommentben, és legyen részese a magyarság jövőjéről szóló párbeszédnek! Nézze a Hír TV-t, és álljon ki a béke mellett!

 

TRANZIT 2025 - Mráz Ágoston Sámuel vs. Závecz Tibor: Forró vita a 2026-os választásokról Tihanyban + videó

TRANZIT 2025 - Mráz Ágoston Sámuel vs. Závecz Tibor: Forró vita a 2026-os választásokról Tihanyban + videó

 Lezajlott a tihanyi Tranzit Fesztivál egyik legizgalmasabb összecsapása! Mráz Ágoston Sámuel (Nézőpont Intézet) és Závecz Tibor (Závecz Research) kíméletlen vitában elemezte: mi várható a 2026-os magyar választásokon? Fidesz-dominancia vagy Tisza Párt-felívelés? Szoros küzdelem vagy váratlan fordulat? Nézze vissza a Hír TV-n, a hirtv.hu-n, vagy a Hír TV Facebook- és YouTube-oldalán, és merüljön el a magyarság jövőjéről szóló párbeszédben!

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

TRANZIT 2025 - Orbán Balázs vs. Szent-Iványi István: Kié a jövő – Kelet vagy Nyugat? + videó

TRANZIT 2025 - Orbán Balázs vs. Szent-Iványi István: Kié a jövő – Kelet vagy Nyugat? + videó

 Lángolt a színpad a tihanyi Tranzit Fesztiválon, ahol Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója és Szent-Iványi István külpolitikai szakértő csapott össze Magyarország jövőjéről Kelet és Nyugat között! Nézze meg élőben a Hír TV-n, a hirtv.hu-n, vagy a Hír TV Facebook- és YouTube-oldalán, és legyen részese a magyarság jövőjéről szóló legfontosabb párbeszédnek!
