TRANZIT 2025 - Lázárinfó Extra: Lázár János szerint aki a háborút bármilyen módon támogatja, az nem lehetne magyar politikus + videó

Megosztás itt:

A tihanyi Tranzit Fesztivál 2025-ben is a magyar jobboldal legnagyobb közéleti eseménye, ahol a nemzeti szuverenitás, a béke és a gazdasági stabilitás kérdései kerülnek a középpontba. Az idei fesztivál egyik legkiemelkedőbb momentuma Lázár János építési és közlekedési miniszter Lázárinfó Extra című kérdezz-felelek műsora volt, ahol a politikus élesen és világosan fogalmazott: „Aki Magyarországon a háborút támogatja, az nem alkalmas arra, hogy politikai tisztséget töltsön be!”

Lázár szerint a magyar történelem tragédiái, különösen a két világháború másfél millió magyar áldozata egyértelművé teszik: hazánkat nem szabad a háború irányába sodorni. „A béke a magyar érdek, és ezt mindenáron meg kell védenünk!” – hangsúlyozta. Lázár János a beszélgetés során kiemelte, hogy Magyarország nem mondhat le az olcsó nyersolajról, amely a gazdasági stabilitás és a családok megfizethető energiaellátásának kulcsa. „Az európai politikai nyomás és a háborús pszichózis ellenére mi a békét és a magyar emberek jólétét választjuk” – fogalmazott, utalva arra, hogy Brüsszel és egyes nyugati vezetők döntései az energiaárak elszabadulásához és Európa versenyképességének összeomlásához vezettek.

A miniszter szerint a magyar kormány feladata, hogy kivédje az Európai Unió hibás politikájának következményeit, és megvédje a magyar gazdaságot a háborús inflációtól és az energiaárak emelkedésétől. „Nem hagyhatjuk, hogy a magyar családok fizessék meg a brüsszeli elit rossz döntéseinek árát!” – jelentette ki. A Lázárinfó Extra során a miniszter számos más témát is érintett, a közlekedésfejlesztéstől az építésügyi reformokig, de a béke és a szuverenitás kérdése állt a középpontban. Lázár élesen bírálta azokat a politikusokat, akik szerinte a háborús uszítás és a külső nyomás kiszolgálása mellett állnak ki, és figyelmeztetett: a magyar emberek nem tűrik, hogy hazájukat belesodorják egy újabb konfliktusba. „A történelem tanulsága világos: Magyarországot a béke és a stabilitás útján kell tartani, és ehhez olyan vezetőkre van szükség, akik a magyar érdekeket képviselik, nem pedig idegen hatalmakét” – mondta.

Csatlakozzon hozzánk, és nézze vissza a Lázárinfó Extrát!

Ne maradjon le Lázár János erőteljes üzeneteiről és a Tranzit Fesztivál legfontosabb pillanatairól! A Hír TV közvetítésével visszatekintheti a Lázárinfó Extra teljes műsorát a Hír TV képernyőjén, a hirtv.hu oldalon, valamint a Hír TV Facebook- és YouTube-csatornáján. Ossza meg véleményét barátaival, családjával, és vitázzunk együtt: Ön szerint igaza van Lázárnak abban, hogy a háborúpárti politikusok nem alkalmasak vezetői tisztségre? Hogyan őrizhetjük meg a békét és az olcsó energiaellátást? Szóljon hozzá kommentben, és legyen részese a magyarság jövőjéről szóló párbeszédnek! Nézze a Hír TV-t, és álljon ki a béke mellett!