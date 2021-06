Tragédia Szigetszentmiklóson - Lángok martaléka lett a családi ház

174 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 804 712-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 28 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 761 főre emelkedett. Már 5 millió 176 ezer embert beoltottak, közülük 3 millió 655 ezren a második dózist is megkapták. Az emberek mintegy 62 százaléka mondta, hogy elégedett a kormány járványkezelésével - közölte a Nézőpont Intézet közvélemény-kutatási igazgatója Magyarország élőben extra című műsorunkban. Nagy Dániel szerint a jó védekezésnek és az összefogásnak volt köszönhető, hogy enyhébb volt a járvány annál, mint amire számítani lehetett. Az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek között nincs olyan, aki valamilyen módon ne kötődne Gyurcsány Ferenchez - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára Magyarország élőben című műsorunkban. Dömötör Csaba hangsúlyozta, a baloldal politikája és maga Gyurcsány sem változott 15 év alatt. A jövő évi választás azért fontos, mert kérdéses, hogy a fejlődés teljesedhet-e ki, vagy a már többször kudarcot vallott ellenzéki szivárványkoalíció kapja-e meg az újabb lehetőséget - mondta ifj. Lomnici Zoltán Magyarország élőben extra című műsorukban. A pedofil bűncselekmények visszaszorítását és a gyermekek fokozottabb védelmét várják az előterjesztők a büntető-törvénykönyv szigorításától - erről ír a Magyar Nemzet. Javította idei gazdasági növekedési előrejelzését Magyarországra vonatkozóan az OECD a járvány során nyújtott gazdaságvédelmi támogatások és a magas átoltottság pozitív hatásait nyugtázva. Az OECD 4,6 százalékos gazdasági növekedést jelez az idei évre Magyarországon a tavalyi 5,1 százalékos GDP-csökkenés után. A 2022-es költségvetésben biztosítottak a források a haderőfejlesztés folytatására - hangsúlyozta a honvédelmi miniszter. A magyar beruházási ráta ismét 27 százalék felett alakult, ezzel az ország változatlanul az uniós élmezőnyben szerepel - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a KSH legfrissebb, első negyedéves adatairól. Öt magyar élelmiszeripari vállalat 42 milliárd forintnyi beruházás előkészítését folytatja Üzbegisztánban - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az üzbég fővárosban, Taskent a közmédiának. Susanne Raab osztrák integrációs miniszter több fenyegetést kapott a politikai iszlám ellen meghirdetett program nyilvánosságra hozatala után - adta hírül az oe24 televíziós csatorna. Új európai uniós pártcsaládot szeretne Matteo Salvini. Az olaszországi Liga vezetője három európai uniós jobboldali frakció, az Identitás és Demokrácia, az Európai Konzervatívok és Reformerek, valamint az Európai Néppárt erőinek egyesítését sürgette. Oroszország június 10-től újabb nyolc országgal, köztük Magyarországgal állítja helyre a még tavaly márciusban felfüggesztett rendszeres légiközlekedést, a kölcsönösség alapján - jelentették be az orosz fővárosban, Moszkvában. A világon 170,6 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3,6 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Szerbiában mától igényelhető az a háromezer dináros (majdnem kilencezer forint) támogatás, amelyet azok kaphatnak meg, akiket már beoltottak. Az Európai Bizottság jóváhagyta a 12-15 éves gyerekek számára is a BioNTech/Pfizer vállalatok közösen fejlesztett, Comirnaty nevű, koronavírus elleni vakcinájának használatát az Európai Unióban. Izraelben megszüntetik a koronavírus- járvány miatt bevezetett korlátozásuk túlnyomó részét a folyamatosan javuló járványügyi adatok nyomán - jelentette a Jediót Ahronót című újság. Százezreket sújthat az új típusú koronavírus leküzdése után ismeretlen okból jelentkező hosszú covid szindróma Németországban - közölte Anja Karliczek oktatási és tudományos kutatási ügyekért felelős miniszter. A kisvárosokba küldött mobil oltópontokkal próbálja növelni a koronavírus elleni immunitást az Egyesült Államokban a Szövetségi Válságkezelési Ügynökség. A török Nemzeti Hírszerző Ügynökség külföldön elfogta és Törökországba szállította Selahaddin Gülent, a 2016-os puccskísérlet kiterveléséért felelőssé tett Fethullah Gülen muszlim hitszónok unokaöccsét - jelentette az Anadolu török állami hírügynökség. Kettős mérce alkalmazásával vádolta meg a nyugati országokat a Ryanair minszki és berlini kényszerleszállásnak kezelésében Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő. „Halál a fasisztákra!” felkiáltással támadtak rá katolikus felvonulókra szélsőbaloldaliak Párizsban. A felvonulást az 1871-es párizsi kommün idején vértanúhalált halt Georges Darboy érsek emlékére szervezte a katolikus egyház. Robbanószerekkel megrakott katonai jármű robbant fel az észak-afganisztáni Baglán tartomány egyik körzetében, négyen meghaltak, 28-an megsebesültek. Harmincötmillió forint értékben foglaltak le hamis márkajelzésű ruhákat és elektronikai termékeket két bolgár rendszámú teherautó ellenőrzésekor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai. A héten tíz megyében, összesen 9100 hektárnyi területen irtják a szúnyogokat a szakemberek - közölte a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Teljes egészében égett egy régi építésű családi ház Szigetszentmiklóson, a Boglya utcában; az oltás után a tűzoltók egy holttestet találtak az épületben - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Fucsovics Márton pozícióját megtartva 44. helyen áll a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján. A Szudi Ádám, Pergel Szandra vegyes páros indulhat a nyári, tokiói olimpia asztalitenisz-versenyén. Női sportpisztolyban Sike Renáta 10. lett, és egyetlen körrel maradt le a tokiói kvótáról, míg Major Veronika bejutott a fináléba az Eszéken zajló olimpiai kvalifikációs sportlövő Európa-bajnokságon.